Nintendo Switch 2 najszybciej sprzedającą się konsolą w historii branży

Nowa konsola Nintendo wystartowała z przytupem. Oficjalne dane potwierdzają, że Switch 2 to największy hit sprzedażowy w historii branży. Liczby mówią same za siebie – to prawdziwa dominacja.

Nintendo Switch 2 z rekordowym wynikiem

W zaledwie cztery dni od premiery gracze na całym świecie kupili ponad 3,5 miliona egzemplarzy Nintendo Switcha 2. To nie tylko rekord dla samego Nintendo, to absolutny rekord w całej historii gier wideo. Dla porównania, PS4 osiągnęło 2,1 mln w dwa tygodnie, a PS5 potrzebowało aż trzech tygodni, by przekroczyć granicę 3,4 mln sprzedanych sztuk. Switch pierwszej generacji przez miesiąc uzbierał wynik 2,7 mln. Nintendo nie miało dotąd takiego otwarcia i wygląda na to, że nikt inny też.

#NintendoSwitch2 has sold over 3.5 million units worldwide in its first four days, becoming the fastest-selling Nintendo hardware ever globally. pic.twitter.com/JNrl3Z92pv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2025

Ten sukces nie wziął się jednak znikąd. Od miesięcy gracze wyczekiwali premiery nowej konsoli, a informacje z rynków takich jak Wielka Brytania, Hiszpania czy Francja zwiastowały, że będzie gorąco. Oficjalny komunikat Nintendo tylko to potwierdził. Hype był mocny i przełożył się bezpośrednio na liczby.

Oczywiście warto pamiętać o tym, że inne konsole nie miały równie dogodnych warunków. Debiut PS5 przypadł na środek pandemii i globalny kryzys z podzespołami. Mimo to wynik Switcha 2 jest imponujący i pokazuje, jak ogromne zaufanie mają fani do marki Nintendo. Zwłaszcza że sam sprzęt nie zapowiada rewolucji technologicznej, a mimo to porywa tłumy.

Jeśli tempo sprzedaży się utrzyma, Switch 2 ma szansę szybko dołączyć do grona najlepiej sprzedających się konsol w historii. Na razie jednak Nintendo może świętować rekord i przygotowywać kolejne dostawy. Wygląda na to, że popyt na nową konsolę jeszcze długo nie spadnie.

Źródło: X