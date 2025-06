Co zastąpi Cyberpunk 2077? Fani spekulują nad tytułem

Na razie o grze wiadomo niewiele. Sequel, wcześniej znany pod kryptonimem Project Orion, ma zostać zbudowany na Unreal Engine i zabierze graczy nie tylko z powrotem do Night City, ale także do nowej lokacji, opisywanej przez twórców jako „Chicago, które poszło nie tak”. Brzmi jak coś między Blade Runnerem a Judge Dreddem — i dokładnie tego fani oczekują.

Spekulacje na temat potencjalnego tytułu ruszyły na dobre po tym, jak w sieci zaczęto mówić o roboczej nazwie Cyberpunk 2. Dla wielu brzmiało to jak zgrzyt – zbyt generycznie, zbyt mainstreamowo, zupełnie nie w duchu marki. Teraz sprawę wyjaśniła Ola Sondej, starsza specjalistka ds. PR w CD Projekt RED. — “Cyberpunk 2 to nie oficjalny tytuł. To po prostu oznaczenie kolejnej gry w uniwersum Cyberpunka” — powiedziała w rozmowie z The Verge.

Na subreddicie r/LowSodiumCyberpunk trwa gorąca burza mózgów. I choć niektóre propozycje są czysto humorystyczne — np. Cyberpunk 2077-2 w stylu Final Fantasy X-2 — nie brakuje ciekawych, przemyślanych koncepcji. Najczęściej pojawiają się spekulacje, że gra ponownie będzie zawierać w tytule konkretny rok, tak jak miało to miejsce z Cyberpunkiem 2013, 2020 czy 2077. Jeden z użytkowników obstawia Cyberpunk 2084, nawiązując do atmosfery rodem z Roku 1984 George’a Orwella — co idealnie wpasowuje się w klimat totalitarnych korporacji i inwigilacji. Inne typy to Cyberpunk 2080 (bo akcja może rozgrywać się właśnie wtedy). Dodatkowo Cyberpunk 2137 (żartobliwe nawiązanie do polskiej kultury internetowej), a nawet Cyberpunk 2099, co z kolei przywołuje skojarzenia z cyber-futurystycznym stylem Marvela.

Choć oficjalny tytuł pozostaje tajemnicą, można być niemal pewnym, że studio pozostanie wierne swojemu stylowi. Czyli połączy konkretną datę z rozbudowanym lore i atmosferą dusznej, technologicznie zdeformowanej przyszłości. Na pewno nie dostaniemy “po prostu” dwójki. I dobrze.

