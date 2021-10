New World otrzymało niemałą aktualizację. Twórcy walczą z ważnymi problemami

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Amazon opublikował aktualizację 1.0.1 do New World. MMORPG zyskało całą masę poprawek i parę istotnych zmian, które poprawią ogólne wrażenia płynące z zabawy.

Patch 1.0.1 to jedna z pierwszych aktualizacji, jakie trafiły do gry Amazon. Twórcy wprowadzili szereg zmian, które mocno wpływają na grę i poprawiają problemy, których nie brakowało w czasie premiery.

Po pierwsze, wprowadzono pierwsze elementy mające pozwolić na transfer postaci między serwerami. Biorąc pod uwagę ogromne kolejki na serwerach, funkcja ta powinna trafić do New World jak najszybciej, ale deweloperzy potrzebują jeszcze troszkę czasu. Aktualizacja 1.0.1 kładzie podwaliny pod wspomnianą funkcję.

Zmieniono także system pocisków wystrzeliwanych z wieżyczek w trakcie wojen. Nie będą one już fizycznymi obiektami i natychmiastowo trafią swój cel. Nieco zmieni to odczucia płynące z walki, ale za to gra zadziała nieco płynniej w trakcie większych batalii.

Rozpoczęto też działania mające na celu zmniejszenie liczby graczy będących AFK. Nieaktywni użytkownicy będą rozłączani po 20 minutach zamiast 25, a ostrzeżenie o rozłączeniu wyświetli się po 15 minutach zamiast 20.

Patch 1.0.1 poprawia także ogrom błędów i niedoskonałości. Pełną listę poprawek znajdziecie w tym miejscu.

Aktualizacja powinna być dostępna już teraz dla każdego gracza. Jeśli nie możecie jej pobrać, spróbujcie zrestartować Steam.