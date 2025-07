Zachwycająca sprawa. Odświeżenie Need for Speed: Undeground do pobrania za darmo

Need for Speed: Underground z RTX wygląda genialnie. Nowa wersja moda robi ogromne wrażenie, a pobierzecie ją za darmo!

Klasyki nie umierają! Zwłaszcza gdy dostają drugie życie z pomocą fanów. Kultowe NFS Underground doczekało się nowej wersji świetnego moda RTX Remix.

Need for Speed: Underground lśni

Modder alessandro893 udostępnił wersję 0.5 swojego moda RTX Remix dla Need for Speed Underground i to zdecydowanie najładniejsza odsłona tej modyfikacji do tej pory. Twórca dodał ponad 500 zupełnie nowych tekstur, które znacząco poprawiają jakość wizualną całej gry. Oprócz tego w modzie znajdziemy także szereg wysokopoligonowych modeli 3D, które zastępują stare, bardziej kanciaste obiekty.

Szczególną metamorfozę przeszło kultowe Chinatown. W nowej wersji mod dodaje nie tylko nowe modele i tekstury, ale także świetnie wyglądające efekty oświetlenia, które dosłownie rozświetlają miasto nocą. Całość wygląda teraz jak zupełnie nowa gra. Ale na tym nie koniec! Ulepszono również trasę Lock Up z trybu Sprint. Pojawiły się nowe drzewa, roślinność i znacznie lepsze otoczenie, co nadaje całej trasie więcej klimatu i realizmu.

Warto też dodać, że cały mod oparty jest na technologii RTX Remix, co oznacza, że gra zyskuje prawdziwy Path Tracing, a nie tylko kilka refleksów i światełek. Dzięki temu stare NFS wygląda niemal jak nowa, wysokobudżetowa produkcja… Pod warunkiem, że masz odpowiedni sprzęt, który to udźwignie.

Dla fanów klasycznych ścigałek to pozycja obowiązkowa. Modyfikacja nie tylko dodaje nowego blasku dobrze znanym trasom, ale też udowadnia, że z odpowiednią pasją i technologią nawet ponad 20-letnia gra może wyglądać świeżo i zachwycająco. Jeśli więc masz sentyment do Undergrounda, koniecznie sprawdź tę wersję.

Źródło: DSOGaming