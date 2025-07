Fanowski remake Need for Speed: Underground 2 zachwyca. Nowa wersja za darmo

Need for Speed: Underground 2 wygląda jak nowa gra! RTX Remix Mod v0.4 już dostępny i robi ogromne wrażenie. Pobierzecie za darmo!

Kultowy Underground 2 z 2004 roku powraca w nowym blasku, a wszystko za sprawą świeżo wydanej wersji 0.4 fanowskiego RTX Remix Mod.

Need for Speed: Underground 2 w ujęciu RTX Remix

Nowa wersja moda od UncleBurrito to potężny skok jakościowy. Przede wszystkim prawie wszystkie pojazdy cywilne dostały zupełnie nowe modele 3D, a na ulice trafiły świeże tekstury trawników, chodników, ścian i wszelkich detali krajobrazu. Światła uliczne, znaki drogowe i reflektory graczy również przeszły lifting. Ale to dopiero początek.

W końcu działają neony i to jak! Samochody błyszczą teraz od refleksów i realistycznie odbijają światło. Nowe efekty mgły, ulepszone oświetlenie globalne dzięki Neural Radiance Cache i wsparcie dla technologii RTX Ray Reconstruction sprawiają, że gra wygląda jak tytuł z tej generacji. A skoro o technologiach mowa – mod wspiera zarówno DLSS, jak i Intel XeSS, więc da się osiągnąć świetne efekty bez gigantycznego spadku wydajności.

Do tego dochodzą dynamiczne niebo i cykl dnia-nocy, co nadaje każdemu wyścigowi zupełnie inny klimat. Wszystko to buduje wrażenie, jakbyśmy grali w oficjalny remake Undergrounda 2 – tylko że za darmo i zrobiony przez fanów. Jasne, nie wszystko jest jeszcze gotowe (np. brak modelu furgonetki dostawczej), ale to już teraz materiał na obowiązkowy powrót do Bayview. Przypomnę również, że ostatnio pisaliśmy o podobnym odświeżeniu klasycznego Undergrounda, pierwszej części. Ten projekt również sprawdzić za darmo, a więcej informacji w tym miejscu.

Źródło: DSOGaming