Nano Racing to gra wyścigowa autorstwa jednego dewelopera. Tworzona w środowisku Unreal Engine 5 produkcja wygląda bardzo dobrze na trailerze.

Użytkownik Reddita WonderFactory pochwalił się na forum zapisem rozgrywki z opracowywanego przez siebie tytułu. Nano Racing to wyścigi w klimatach Micro Machines. W grze będziemy ścigać się miniaturowymi samochodzikami na trasach takich jak pokoje, gdzie doniczki i krzesła urosną do gigantycznych rozmiarów.

Twórca nie wyjawił jeszcze wielu informacji na temat projektu. Wiadomo w zasadzie wyłącznie to, że Nano Racing zadebiutuje na pecetach, PlayStation 5 i Xboksie Series X/S. Kiedy? Tego niestety także nie wiemy.

Otrzymaliśmy za to trailer z gameplayem – a to i tak dużo. Na pierwszy rzut oka jest naprawdę nieźle. Trzeba przyznać, że jak na jednoosobową robotę, wygląda to smakowicie. Szczególnie fajnie prezentują się wykładzinowe trasy. Ciekawe, czy będzie można poczuć ich strukturę w DualSense na PS5. Tylko model jazdy wygląda trochę płasko – ale być może w przyszłości zostanie to dopracowane.