Trzecia odslona serii Wiedźmin to genialna i ponadczasowa gra. Czy to oznacza, że nie da się jej w żaden sposób ulepszyć? Wręcz przeciwnie! Do polskiej produkcji można bowiem zainstalować sporo ciekawych dodatków. Dzisiaj przedstawimy wam najlepsze mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wiele z nich z pewnością ułatwi wam rozgrywkę, lub po prostu ją urozmaici.

Spis treści:

Wiedźmin 3: Dziki Gon, dobro narodowe

Wiedźmin 3: Dziki Gon to jedno z najwybitniejszych dzieł współczesnej branży gier, stworzone przez polskie studio CD Projekt Red. Jest to rozbudowane RPG osadzone w mrocznym, otwartym świecie fantasy, inspirowanym twórczością Andrzeja Sapkowskiego. Ponownie wcielamy się w Geralta z Rivii, doświadczonego wiedźmina, który przemierza ogromne krainy w poszukiwaniu swojej przybranej córki, Ciri, ściganej przez tytułowy Dziki Gon. W trakcie podróży protagonista staje przed licznymi wyborami moralnymi, wpływającymi na rozwój fabuły i losy postaci. Dynamiczny system walki, bogata warstwa narracyjna oraz złożone zadania poboczne sprawiają, że każda rozgrywka jest unikalna.

Gra zachwyca szczegółowością świata i dbałością o najmniejsze detale. Każda lokacja, od tętniących życiem miast po opuszczone bagna, kryje własne historie i tajemnice do odkrycia. Wiedźmin 3 wyróżnia się również piękną oprawą graficzną oraz klimatyczną ścieżką dźwiękową, która podkreśla epicki charakter przygody. Produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł Gry Roku, i do dziś jest uznawana za jeden z najlepszych RPG-ów wszech czasów. Dzięki późniejszym rozszerzeniom, Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, świat gry został jeszcze bardziej rozbudowany, oferując nam graczom dziesiątki godzin dodatkowej rozgrywki.

A skoro o dodatkach mowa, to nie bez znaczenia pozostają też mody do gry. Te stworzone przez fanów modyfikacje pozwalają nam na pogłębienie doświadczeń płynących z gry poprzez dodanie sporo nowych funkcji i zawartości. Jeżeli chcecie odkryć świat Wiedźmina na nowo, to mody z pewnością przypadną wam do gustu.

Czy warto instalować mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Instalowanie modów do Wiedźmin 3: Dziki Gon może znacząco wzbogacić rozgrywkę, zwłaszcza dla graczy, którzy ukończyli grę i chcą do niej wrócić w odświeżonej formie. Społeczność modderska stworzyła tysiące modyfikacji, które poprawiają grafikę, dodają nowe elementy rozgrywki, ulepszają interfejs czy wprowadzają zmiany w mechanice walki. Dzięki nim można np. poprawić sztuczną inteligencję przeciwników, zmienić wygląd Geralta lub nawet dodać nowe zadania i przygody.

Warto jednak pamiętać, że niektóre mody mogą powodować problemy ze stabilnością gry, zwłaszcza jeśli instalujemy ich wiele jednocześnie. Kluczowe jest korzystanie z dobrze ocenianych i sprawdzonych modów oraz regularne robienie kopii zapasowych zapisów gry. Wersja Wiedźmina 3 po aktualizacji Next-Gen oficjalnie wspiera wybrane modyfikacje, co ułatwia ich instalację i minimalizuje ryzyko błędów. Dla graczy poszukujących nowych wrażeń mody mogą więc być świetnym sposobem na odświeżenie przygody z Geraltem.

Najlepsze mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon

Poniżej przygotowaliśmy dla was kilka szalenie przydatnych modów do gry. Te wpływają na jej funkcje, ulepszają działanie niektórych mechanik czy choćby poprawiają oprawę wizualną. Wybieramy je zależnie od preferencji, jednak wszystkie modyfikacje są wysokiej jakości.

The Witcher 3 HD Reworked Project

Jeżeli jakiś mod jest pobierany prawie 6 milionów razy to oznacza, że jest naprawdę wart naszej uwagi. The Witcher 3 HD Reworked Project waży prawie 10 gigabajtów i poprawia wszystkie tekstury w grze. Dzięki tej modyfikacji każdy przedmiot, element otoczenia czy wystroju wygląda po prostu lepiej. Pokrywające go tekstury są ostre, a gra sprawia wrażenie jakby właśnie otrzymała remaster.

Wideo z rozgrywki

Twórcy pomyśleli o wszystkim, dzięki czemu poprawiono również szczegółowość rysowania obiektów na dystans, a Wiedźmin 3: Dziki Gon zbliżony jest do artystycznej wizji CD Projekt RED sprzed lat. To obecnie najlepsze, co możecie zrobić ze swoją kopią gry.

Pobierz mod tutaj – The Witcher 3 HD Reworked Project

All Quest Objectives On Map

Świat gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest ogromny, podobnie jak ogromny może być nasz dziennik zadań. Jeżeli zaczynacie gubić się w tym, co i gdzie powinniście zrobić, to ten mod jest dla was. All Quest Objectives On Map sprawia, że na mapie widoczne są wszystkie znaczniki naszych zadań wraz z wyjaśnieniem, o co chodzi. Nie musimy przełączać aktywnej misji, aby móc podejść do jej realizacji.

Tym samym będziemy mogli szybciej uporać się ze zleceniami, bo z marszu przejdziemy od jednego questa do drugiego. Może akurat będziemy w miejscu, w którym znajdują się trzy finały zadań? Tego wszystkiego dowiemy się po zainstalowaniu moda do Wiedźmina 3.

Pobierz mod tutaj – All Quest Objectives On Map

Over 9000 – Weight limit mod

Ten mod niektórzy uznają za oszustwo, inni zaś za nieodzowny element rozgrywki. Jeżeli denerwuje was udźwig Geralta i limit wagi ekwipunku, to rozwiązaniem tego problemu jest Over 9000 – Weight limit mod. Jak sama nazwa wskazuje, modyfikacja ta pozwala zwiększyć limit udźwigu bohatera do aż 9000 punktów.

To sprawi, że bez trudu wpakujemy do plecaka absolutnie każdy miecz i zbroję, które znajdziemy po drodze. Nie musimy już martwić się o to, czego pozbyć się, a co zabrać ze sobą, aby później spieniężyć u kupca. Ten mod świetnie zadziała z modyfikacją Richer Merchants. Dzięki temu kupcy będą posiadać potężne zasoby gotówki i chętnie odkupią od nas… w zasadzie wszystko.

Pobierz mod tutaj – Over 9000 – Weight limit mod

Script Merger

W tym wypadku nie jest to mod, który ma jakiś spektakularny wpływ na grafikę lub rozgrywkę. Zadanie Script Merger jest jednak o wiele poważniejsze, bo modyfikacja sprawi, że wszystkie nasze mody będą działać. Po pobraniu wielu dodatków i modyfikacji może okazać się, że któreś z nich są ze sobą skonfliktowane, lub wpływają na jeden element rozgrywki w dwojaki sposób.

Mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie czuwał nad listą naszych modyfikacji i usprawniał ich działanie. W razie potrzeby nadpisze błędne lub niedziałające pliki, a także skonfiguruje mody tak, aby mogły poprawnie działać.

Pobierz mod tutaj – Script Merger

Fast Travel from Anywhere

Jak wygląda system szybkiej podróży w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Podchodzimy do znaku, wybieramy odpowiednią opcję i na mapie świata wskazujemy punkt podróży, do którego chcemy się udać. Niby prosto, ale nie do końca — bo żeby rozpocząć podróż, musimy dojść do znaku. A ten nie zawsze jest po drodze. Ten problem rozwiązuje mod Fast Travel from Anywhere.

Nie ma znaczenia, w którym miejscu świata gry się znajdujemy. Wystarczy otworzyć mapę i wybrać interesujący nas punkt szybkiej podróży. Ta zadziała z dowolnego miejsca i bardzo ułatwia oraz przyspiesza podróżowanie. Jasne, immersja idzie w diabły — ale jest niesamowicie wygodnie.

Pobierz mod tutaj – Fast Travel from Anywhere

Mody fabularne – odkryj nowe historie

Mody zaprezentowane na naszej liście to istne rozmaitości. Znajdziemy wśród nich modyfikacje ułatwiające rozgrywkę, czy poprawiające niekoniecznie udane decyzje deweloperów. Doskonale wiemy, że poszukiwanie znaków do rozpoczęcia szybkiej podróży może być uciążliwe — dlatego mody pozwolą nam uniknąć niekoniecznie pożądanych sytuacji. Ale co z dodatkową zawartością, na którą składają się misje i elementy fabularne? Na to też powstały odpowiednie mody.

Można śmiało nazwać je darmowymi DLC, które zostały stworzone przez fanów. Niektóre najlepsze mody fabularne były tworzone na potrzeby konkursów CD Projekt RED, inne to po prostu inicjatywa fanów mająca na celu oddanie nam do użytku nowych historii. Tak czy inaczej, takie fanowskie dodatki są darmowe i pozwolą nam przeżyć znacznie więcej przygód, niż w oryginalnej wersji gry. Chcecie poznać najciekawsze z nich? Tu znajdziecie listę najciekawszych modów fabularnych do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Łącznie uzyskacie dzięki nim nawet kilkanaście albo i kilkadziesiąt godzin dodatkowej zabawy.

Źródło: Opracowanie własne