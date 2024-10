Najlepsze gry z Batmanem w promocji od 4,32 zł. Oto 10 tytułów i “zestaw idealny” za 29 zł zamiast 534 zł

Premiera Batman: Arkham Shadow okazała się wielkim pozytywnym zaskoczeniem i od kilkunastu godzin możemy przeżywać nową przygodę w popularnym mrocznym uniwersum. Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne, więc zobaczcie, jakie są plusy i minusy produkcji. Szkoda tylko, że tytuł jest dostępny wyłącznie na platformę VR Meta Quest… Mamy jednak dla Was coś na pocieszenie, czyli gry z Batmanem w dużej promocji. Jeśli nie ograliście każdego tytułu, w którym wystąpił Mroczny Rycerz, to dobra okazja, by kupić sobie grę sporo przy tym oszczędzając.

Poniżej znajdziecie spis gier z Batmanem w promocji. Z wyjątkiem Gotham Knights, w każdej możemy zagrać nietoperkiem. Włączyliśmy jednak ten tytuł do naszego spisu, ponieważ mamy do czynienia z tym samym uniwersum. Jest tutaj również bijatyka Injustice 2, która nie jest typową grą o Batmanie, ale możemy go wybrać jako jedną z grywalnych postaci.

Wszystkie gry kupimy w promocji w formie kluczy Steam, które oferuje sprawdzony sklep Instant Gaming. Za zakupione gry zapłacimy szybko np. poprzez BLIK.

Gry z Batmanem w promocji i polecany zestaw “must have”

Jakie gry z Batmanem są najlepsze i ile oszczędzisz?

Jak widać, mamy sporo zróżnicowanych gier z Batmanem, a kto nie miał okazji jeszcze w nie pograć, niech postawi na zestaw idealny, którym jest pakiecik składający się z Injustice 2, Batman: Arkham Collection oraz LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Wymieniona trójka kosztuje łącznie w promocji 29 zł z groszami, podczas gdy na Steam należy wyłożyć za to samo łącznie niemal 534 zł.

Batman: Arkham Collection

Kolekcja składa się z trzech gier. Dostajemy Batman: Arkham Asylum oraz Batman: Arkham City z odświeżoną i ulepszoną grafiką. Trzecim tytułem jest zamykający trylogię i najnowszy z pakietu Batman: Arkham Knight. Całość pozwala nam stawić czoła najniebezpieczniejszym złoczyńcom Gotham i zmierzyć się ostatecznie z największym zagrożeniem dla miasta, którego Batman przysiągł chronić.

Injustice 2

To kapitalna bijatyka stworzona przez NetherRealm Studios, czyli tych samych ludzi, którzy dostarczają nam kolejne odsłony Mortal Kombat. Choć jak wspomnieliśmy nie jest to gra tylko o Batmanie, jest on grywalną postacią, a fabuła opiera się na wątku walki Mrocznego Rycerza z Supermenem. Oprócz nich, możemy również wcielić się podczas rozgrywki w Harley Quinn, Wonder Woman, Green Lanterna, Scarecrowa i wielu innych bohaterów uniwersum DC. Powalczymy na zróżnicowanych arenach, rozmieszczonych na Atlantydzie, w Gotham City czy w Metropolis.

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Trzecią grą must have z Batmanem jest LEGO Batman 3: Beyond Gotham, czyli zwieńczenie “kwadratowej” serii traktującej o naszym ulubionym bohaterze. Jak przystało na gry z serii LEGO, jest zabawnie, dynamicznie i możemy pograć ze znajomym na podzielonym ekranie. Jest to również dobra propozycja dla najmłodszych graczy, którzy już teraz widzą w Batmanie swojego superbohatera.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje najlepszych gier z Batmanem przypadły Wam do gustu i przy okazji oszczędziliście trochę złotówek.