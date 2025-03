Nadchodzący city builder w Pompejach do sprawdzenia za darmo

Na platformie Steam pojawiła się okazja do sprawdzenia za darmo nadchodzącej gry Pompeii: The Legacy.

Jeżeli należycie do fanów historii starożytnego Rzymu, mamy dla Was interesującą propozycję. Na platformie Steam uruchomiono zapisy do darmowych playtestów gry Pompeii: The Legacy.

Pompeii: The Legacy do sprawdzenia za darmo na Steam

Pompeii: The Legacy jest grą strategiczną typu city builder, która przenosi się do Pompejów dwadzieścia lat po tragicznej erupcji Wezuwiusza, która zniszczyła miasto. Naszym zadaniem będzie nie tylko odbudowa infrastruktury, ale także przywrócenie dawnego blasku Pompejom. Gra oferuje rozbudowaną symulację budowy miasta, gdzie każda decyzja wpływa na zadowolenie obywateli oraz rozwój gospodarki.

Kampania obejmuje ponad 200 lat historii, pozwalając na interakcje z legendarnymi cesarzami i znanymi postaciami historycznymi. Gracze będą musieli balansować pomiędzy rozwojem ekonomicznym, zarządzaniem zasobami a dbaniem o morale mieszkańców. Twórcy obiecują wiele różnorodnych strategicznych wyzwań, a także okazji do sprawdzenia swoich umiejętności przywódczych.

Warto zaznaczyć, że dostęp do playtestu jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na stronę gry na Steamie, kliknąć Poproś o dostęp i od razu pobrać wersję demonstracyjną. Nie ma żadnych formularzy ani list oczekujących. Testy trwają do 31 marca, więc macie jeszcze trochę czasu. Choć dokładna data premiery Pompeii The Legacy nie jest jeszcze znana, gra ma trafić na rynek jeszcze w tym roku. Twórcy liczą na opinie graczy z playtestu, aby dopracować rozgrywkę i wyeliminować ewentualne problemy.

Źródło: GG Deals