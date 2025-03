Mroczne, narracyjne RPG do sprawdzenia za darmo. Herald of the Mists zapowiada się ciekawie

Na platformie Steam pojawiła się wersja demonstracyjna gry Herald of the Mists. Narracyjne RPG jest dostępne do sprawdzenia za darmo.

Fani gier RPG kładących największy nacisk na narrację mogą już sprawdzać całkowicie za darmo Herald of the Mists. Deweloperzy z niezależnego studia FromNiki udostępnili bowiemna platformie Steam wersję demonstracyjną, która pozwala graczom wcielić się w Herolda Królowej i wyruszyć w pełną tajemnic podróż.

Herald of the Mists do sprawdzenia za darmo na Steam

Herald of the Mists przenosi nas do świata, w którym królewska armia zginęła. Jej los nie jest znany – pokrywa go tajemnicza mgła. Jako wysłannik samej królowej musimy odkryć prawdę. W tym celu przemierzamy niebezpieczne tereny, nawiązując sojusze i dokonując trudnych moralnych wyborów. Każda postać skrywa własne motywy, a nasze decyzje mogą prowadzić zarówno do lojalności, jak i zdrady.

Gra oferuje nietypowy system rozwoju postaci, który został oparty na ekwipunku zamiast klasycznych klas bohatera. To, jakie przedmioty zdecydujemy się nosić, określi więc nasz styl gry. Możemy być więc łotrem, wojownikiem, magiem lub też stworzyć własne, unikalne połączenie umiejętności. Rzuty kośćmi determinują z kolei sukces każdego naszego działania, dodając do produkcji element losowości.

Darmowa wersja demonstracyjna pozwala na przetestowanie podstawowych mechanik gry, spotkanie paru postaci, a także dokonanie kilku decyzji, które wpłyną na rozwój historii. Deweloperzy zapowiadają, że pełna wersja będzie zawierać rozbudowaną fabułę, liczne ścieżki wyboru i nieliniową rozgrywkę, w której gracze sami zdecydują o losach swojego bohatera. Zapowiada się to dość interesująco.

Źródło: Steam