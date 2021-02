Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero wróciło do żywych. Pobierz za darmo

W sieci pojawił się darmowy remake Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero. Kultowy tytuł powrócił w formie fanowskiego odnowienia i wygląda nieźle.

Jak mówi słynne przysłowie – gdzie deweloper nie może, tam modera poślę. No, może nie tak ono szło, ale przekazywana w powyższym zwrocie zasada jak najbardziej funkcjonuje w gamingu.

Gracz chętnie zabierają się za tworzenie własnych remasterów i remake’ów. Niedawno pisaliśmy o bardzo zaawansowanym odświeżeniu Tomb Raider 2, a tym razem mamy coś dla fanów bardziej brutalnej rozgrywki.

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero odnowione przez fanów

Jeśli akurat czekacie na nowy film Mortal Kombat i nudzą Was nowe odsłony serii gier, to mamy coś, co powinno Was zainteresować. Gracze odtworzyli zapomniany spin-off cyklu.

Remake MMM: Sub-Zero to stworzona na silniku Unreal Engine 4 produkcja, która pozwoli Wam wcielić się w tytułowego wojownika i Ermaca.

Na ten moment projekt pozwala na ukończenie pierwszych kilku poziomów. Dodatkowo twórcy pokusili się o dodanie bonusowej lokacji, która jeszcze powstaje.

Co więcej, całkowitej zmianie uległy modele grywalnych bohaterów. Twórcy przygotowali zupełnie nowe, bardzo przyzwoite modele, które nie odchodzą jednak od retro klimatu oryginalnej produkcji.

Chętni gracze mogą grać przy pomocy kontrolera lub klawiatury. Projekt stale się rozwija i możecie go pobrać w tym miejscu. Aby uzyskać link do pobrania musicie wejść na serwer Discord twórców.

Mało kto pamięta o Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero

MMM: Sub-Zero zostało zapomniane nie tylko przez fanów serii, ale i całą branże. Oczywiście jest ku temu bardzo dobry powód.

Wydana w 1997 roku na Nintendo 64, Segę Mega Drive i pierwsze PlayStation produkcja była okropnie zła. Gra niosła ze sobą masę frustracji, była piekielnie trudna i niezbalansowana. Do tego dochodziło kiepskie sterowanie oraz fatalna rozgrywka i mamy idealny przepis na jedną z najgorszych gier wszechczasów.

Oliwy do ognia dolał fakt, że był to wyjątkowo oklepany spin-off. Gra przypominała inne odsłony serii bijatyk tylko z nazwy, wszak rozgrywka nieporadnie kręciła się wokół beat’em upa i platformówki. Dodatkowo całość scalały okropne przerywniki filmowe z prawdziwymi aktorami.

Krytycy i gracze zmasakrowali grę w opiniach i słuch po niej zaginął. Przewija się ona w prześmiewczych materiałach na temat nieudanych produkcji i przy okazji osiąga całkiem pokaźne ceny na aukcjach internetowych. To piękny przykład tego, że nawet najgorszy tytuł może kiedyś być wart fortunę.

Być może remake pozbywa się wad gameplay’owych produkcji i da się w to przyjemnie pograć. Najwięksi fani Mortal Kombat powinni bacznie obserwować fanowski remake. Kto wie, może wyrośnie z tego bardzo kompetentny tytuł dla fanów gatunku?

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.