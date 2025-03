Darmowy dodatek do potwornej gry na Steam z ocenami 10/10

Codziennie wybieramy dla Was najlepsze gry za darmo, ale czasem lubimy wygrzebać również jakiś nowy darmowy dodatek do płatnych tytułów. Dzisiaj prezentowaliśmy bardzo fajne DLC za 0 zł do popularnej nowości w postaci Sniper Elite: Resistance, ale na tym nie koniec. Właśnie zadebiutował bowiem dodatek do małego, ale genialnie ocenianego tytułu z początku roku, w którym chodzi o gotowanie oraz o to, by… samemu nie zostać ugotowanym.

Za darmo DLC do świetnego Monster Meals na Steam

Monster Meals to urocza i makabryczna zarazem gra kulinarna, która miała swoją premierę w styczniu 2025 roku. I chociaż posiada najwyższe oceny (same 10/10!), to jest ich lekko ponad 50, czyli widać, że tytuł nie przebił się do świadomości wielu graczy. Deweloperzy ze studia Giant Warrior próbują to zmienić, udostępniając nowe darmowe DLC. Być może dzięki temu, oraz obniżonej czasowo cenie gry do 12,79 zł, kolejne osoby zajmą się przyrządzaniem potwornych posiłków.

Najpierw kilka słów o samym Monster Meals. Jak czytamy na Steam, to szybka gra kulinarna, w której kontrolujesz małego potwornego szefa kuchni w swoim food trucku, przygotowującego posiłki z egzotycznymi stworzeniami dla potwornych klientów. Podawaj szybko, albo znajdziesz się w menu!

Gra posiada lokalny tryb kooperacji, co ucieszy zwłaszcza imprezowiczów, którzy lubią ze znajomymi posiedzieć na jednej kanapie i pobawić się nie tylko online.

Nowy dodatek do Monster Meals wprowadza postać robota „Chef RoboSync”, zatem możemy od teraz zagrać również jako tajemniczy automat i sprawdzić swoje umiejętności kulinarne z precyzją robota.

Źródło: Steam