Minecraft przyciąga pół miliarda graczy. Pomogła w tym chińska wersja gry

Kultowy już Minecraft trzyma przy sobie aktualnie gigantyczną liczbę graczy. Sukcesowi produkcji pomogła chińska wersja gry.

Hit od legendarnego Notcha stale ewoluuje i raczy swoich fanów nowymi aktualizacjami. Przejęcie przez Microsoft pozwoliło Minecraftowi znacznie się rozwinąć, co powinno cieszyć miłośników blokowego świata.

Pomimo ponad dekady na karku, „najpopularniejsza gra świata” bez wątpienia wciąż zasługuje na swój przydomek. Znany analityk – Daniel Ahmad – podzielił się na Twitterze ciekawą statystyką.

Chińskie wydanie Minecrafta zebrało aktualnie 400 milionów zarejestrowanych użytkowników. Gra zaliczyła w tym roku najszybszy przyrost w historii, zdobywając tym samym 100 milionów nowych użytkowników. W Chinach Minecraft jest dostępny na PC i urządzenia mobilne.

Co ciekawe, płatna wersja gry sprzedała się poza Chinami w ilości „jedynie” 200 milionów egzemplarzy. Wychodzi więc na to, że większość graczy Minecrafta pochodzi z Azji, co może zaskakiwać.

Oczywiście do statystyk nie wliczymy spiraconych kopii gry, a z nimi wartość ta jeszcze bardziej zbliżyłaby się do miliarda graczy. Z jednej strony takie liczby robią wrażenie, jednak czy kogoś to w ogóle dziwi?

Minecraft to niekwestionowany fenomen branży gier wideo, który możemy już spokojnie porównać do Pokemonów, Mario i Call of Duty. Nie każdy w niego grał, ale praktycznie wszyscy o nim słyszeli.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.