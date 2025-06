Premiera coraz bliżej, ale niektórzy gracze już dorwali się do MindsEye. Do sieci trafiło 45 minut rozgrywki z wersji PS5. Jest intrygująco, klimatycznie… i niestety technicznie szorstko.

MindsEye wyciekło do sieci. Zobacz długi gameplay

Choć MindsEye oficjalnie zadebiutuje dopiero 10 czerwca, fizyczne kopie gry zaczęły trafiać w ręce graczy. Efekt? Do internetu wyciekł pełen zapis z pierwszych 45 minut rozgrywki. I choć to okazja, by zajrzeć do środka jednej z najciekawszych premier roku, nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Materiał został nagrany z konsoli PS5 – bez patcha dnia pierwszego i z włączonym HDR-em, co sprawia, że obraz może wyglądać dziwnie „wyprany” kolorystycznie. I to nie jedyny problem…

W MindsEye wcielamy się w Jacoba Diaza, byłego żołnierza z mroczną przeszłością, dziurawą pamięcią i neuralnym implantem w mózgu. Jacob nie tylko nie pamięta, kim jest – ale też zaczyna mieć bardzo niepokojące przebłyski przeszłości. Jak się domyślacie, to dopiero początek większej intrygi. Gra wrzuca nas w świat, gdzie technologie wymknęły się spod kontroli. Są roboty, są eksperymenty, są szemrane korporacje i politycy z przekrętami większymi niż ich ego. Brzmi jak miks Watch_Dogs, GTA i thrillera sci-fi – i dokładnie taki był zamiar twórców.

Za grę odpowiada studio Build a Rocket Boy, prowadzone przez Leslie’go Benziesa – byłego producenta GTA V i Red Dead Redemption. To nazwisko budzi oczekiwania, ale MindsEye nie celuje w segment AAA. Twórcy określają ją jako produkcję klasy AA – mniejszą, ale z dużym sercem i ambitną historią. I to właśnie historia ma być największym atutem – obok systemu tworzenia własnych misji i treści, które mają co miesiąc uzupełniać grę o nową zawartość. Studio planuje wspierać tytuł przez co najmniej 10 lat.

Gameplay pokazuje nie tylko klimat i rozgrywkę – ale też sporo technicznych problemów. Na PS5 pojawiają się spadki płynności, rozmyte tekstury, a część animacji i mechanik wygląda, jakby potrzebowała jeszcze miesiąca w piekarniku.

