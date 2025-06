MindsEye wycieka – nie jest dobrze…

Premiera nowego tytułu od twórców Build a Rocket Boy zaplanowana jest na 10 czerwca 2025 roku. Ale jak to bywa, niektórzy gracze – szczególnie ci, którzy zamówili wersje fizyczne – już teraz wrzucają płyty do swoich konsol. I od razu dzielą się wrażeniami. Niestety, są one dalekie od zachwytu. Użytkownik Twittera MrHazel88 porównał wersję z płyty do… Mass Effect: Andromeda z czasów jej najbardziej krytykowanej premiery. W skrócie: niska płynność, dziwne migotanie ekranu, nieczytelna grafika i „mydlany” obraz, przez który trudno dostrzec, co właściwie dzieje się na ekranie. Do tego słabe strzelanie i – co gorsza – błąd, który całkowicie zablokował mu dalszą rozgrywkę.

Na reakcję studia nie trzeba było długo czekać. Build a Rocket Boy szybko opublikowało oświadczenie, w którym apeluje o cierpliwość. Ich zdaniem wersja dostępna teraz z płyt to „niedokończony szkic” – a prawdziwe doświadczenie czeka dopiero z premierową aktualizacją. „Chcemy, aby każdy przeżył historię MindsEye w tym samym momencie i bez żadnych uprzedzeń. Patch dnia pierwszego zawiera kluczowe poprawki, które uczynią grę taką, jaką miała być od początku” – podkreśla studio.

To get it clear for everyone out there, Im going to Play it Later and Report if its worth the money. #MindsEye #PlayStation #PlayStation5 pic.twitter.com/6HvLO2F1xb — Unknown Reason (@MrHazel88) June 4, 2025

News Flash from Redrock pic.twitter.com/cTxQ4oPjLy — MindsEye (@MindsEyeGame) June 4, 2025

Sytuację dodatkowo podgrzał jeden z szefów studia, który zasugerował, że niektóre negatywne komentarze mogą być częścią celowej kampanii oczerniania gry. Według niego ktoś może płacić za to, by zniechęcić graczy jeszcze przed premierą. To odważna teza – i na razie bez dowodów – ale pokazuje, że napięcie wokół premiery jest ogromne.

MindsEye od początku zapowiadane było jako coś więcej niż zwykła gra. Kampania fabularna ma być tylko częścią doświadczenia – drugą stanowi rozbudowany kreator treści i system regularnych aktualizacji, który ma zapewnić grze żywotność na lata. Studio twierdzi, że planuje wspierać tytuł przez ponad dekadę, co samo w sobie jest obietnicą dość śmiałą.

Źródło: pushsquare.com