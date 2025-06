Build a Rocket Boy nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Studio znane z Mindseye oraz Everywhere ma rzekomo na warsztacie kolejny projekt i to nie byle jaki. Według youtubera BaityBaita, deweloperzy pracują nad nową grą opartą na niezwykle popularnej licencji telewizyjnej. Nazwa serialu jest tajemnicą, ale ma to być coś, co „wszyscy znają”.

MindsEye razy dwa?

Plotka pojawiła się w trakcie długiego materiału BaityBaita na YouTube. Twórca, który często rozmawia z deweloperami i zdobywa wcześniejsze informacje, ujawnił, że Build a Rocket Boy ma w produkcji grę opartą na bardzo znanym serialu telewizyjnym. Nie podał tytułu ani żadnych konkretów, ponieważ zespół poprosił o zachowanie dyskrecji. Potwierdził jednak, że chodzi o „bardzo dużą firmę” i „mocną licencję”.

Nie wiadomo, czy projekt jest już na wczesnym etapie produkcji, czy może zbliża się do oficjalnej zapowiedzi. Ale fakt, że studio znane z ambitnych planów dotyczących Everywhere, angażuje się w jeszcze jeden tytuł, pokazuje, że Build a Rocket Boy nie zamierza zwalniać tempa. Szkoda tylko, że MindsEye nie okazało się premierą, jakiej wszyscy oczekiwali. Na ten moment to absolutna porażka, jedna z najgorszych gier 2025 roku.

Fani od razu ruszyli z teoriami. Spekuluje się o Stranger Things, The Walking Dead albo nawet czymś pokroju Breaking Bad czy Gry o Tron. Póki co jednak są to tylko domysły. BaityBait zapowiedział, że startuje z anglojęzycznym kanałem z profesjonalnym dubbingiem, więc być może w przyszłości zdradzi więcej szczegółów.

Źródło: Reddit