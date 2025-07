Premiera MindsEye miała być mocnym wejściem nowego studia byłego szefa Rockstar North. Skończyło się jednak katastrofą, refundacjami i masowymi zwolnieniami.

Sabotaż wewnętrzny i zewnętrzny w MindsEye?

Leslie Benzies, były prezes Rockstar North i głowa studia Build A Rocket Boy, po raz pierwszy oficjalnie zabrał głos w sprawie upadku gry MindsEye. Według informacji podanych przez IGN, w wewnętrznym przemówieniu do zespołu Benzies wskazał winnych obecnych problemów: wewnętrznych i zewnętrznych sabotażystów. To bardzo mocne słowa, które raczej nie przywrócą zaufania do studia, szczególnie w obliczu tego, co się obecnie dzieje.

Już około 300 pracowników (zarówno z głównego zespołu, jak i z przejętego PlayFusion) otrzymało powiadomienia o możliwym zwolnieniu. To bezpośredni skutek fatalnego startu MindsEye, które od premiery 10 czerwca zbiera skrajnie negatywne opinie, a serwisy społecznościowe zalewane są filmikami z błędami i glitchami.

Nie pomaga fakt, że PlayStation zaczęło zwracać graczom pieniądze. W tej skali ostatni raz zdarzyło się przy premierze Cyberpunka 2077. Studio musiało nawet publicznie przeprosić i przyznać, że „pękły im serca”, a mimo wszystko chcą „zapewnić graczom jak najlepsze doświadczenia”. W chwili pisania tekstu ocena wersji PC na Metacritic wynosi 38, a wersji na PS5 ledwie 28 punktów. To najgorszy wynik dla jakiejkolwiek gry w 2025 roku, a nawet niższy niż wszystkie tytuły z 2024. Na Steamie gra ma obecnie status „w większości negatywna”, z zaledwie 37% pozytywnych recenzji.

Jeszcze przed premierą Adam Whiting, jeden z reżyserów gry, zapewniał, że większość sił Build A Rocket Boy skupiona była właśnie na MindsEye. „Taki projekt wymaga mnóstwa artystów, programistów, dosłownie wszystkiego” – mówił. W teorii miał też wymagać „mnóstwa miłości”. W praktyce gracze tej miłości nie poczuli.

Źródło: VGC