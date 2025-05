Nie będzie w tym roku GTA VI, więc oczy wszystkich zwracają się w stronę MindsEye. Wyciekła rozgrywka

MindsEye to nowy projekt Lesliego Benziesa, byłego prezesa Rockstar Games. Przez obsuwę GTA VI, może wywołać sporo szumu. Nowe przecieki pokazują, czy warto czekać.

Sam przyznam, że jest… no cóż, różnie. Gra z jakiegoś powodu wygląda jak najwyższej klasy tytuł AAA, lecz niestety pod względem rozgrywki kojarzy mi się z dość dużymi średniakami jak Quantum Break. Nie znaczy to, że będzie słaba, ale raczej nie liczcie na wielki hicior, który ukoi Wasze nerwy wywołane przesunięciem GTA VI.

MindsEye wycieka

W sieci pojawiły się przecieki z rozgrywki nadchodzącej gry MindsEye. Jest to produkcja tworzona przez Build a Rocket Boy, studio założone przez byłego producenta serii GTA, Lesliego Benziesa. Materiał wideo prezentuje intensywne strzelaniny, jazdę po futurystycznym mieście oraz elementy interfejsu przypominające te z Grand Theft Auto. I choć faktycznie na pierwszy rzut oka wygląda jak Grand Theft Auto, to jednak… coś tu nie gra. I sam jeszcze nie wiem, co dokładnie.

Wyciek potwierdza, że MindsEye to ambitna produkcja z „oszukanym otwartym światem” (cała fabuła będzie mocno liniowa), oferująca dynamiczną akcję i sekwencje jazdy samochodem. Futurystyczne miasto, w którym toczy się akcja, oraz intensywne sekwencje walki na papierze wyglądają naprawdę nieźle. Czy to wystarczy, aby okazać się lekarstwem na przesuniętą premierę GTA VI?

No cóż — trzeba po prostu czekać, bo premiera już niebawem. MindsEye na PC, PS5 i Xbox Series X/S ma zadebiutować 10 czerwca 2025 roku.

Źródło: Reddit