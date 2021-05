Tak będzie wyglądać film Metro 2033. Chcemy już go zobaczyć!

W oczekiwaniu na film Metro 2033, gracze mogą zobaczyć pierwsze grafiki udostępnione przez twórców. Produkcja zdaje się być w dobrych rękach.

Film Metro 2033 miał zadebiutować na rynku 1 stycznia 2022 roku, ale termin ten nie wydaje się nazbyt prawdopodobny. Póki co nie wyciekły bowiem żadne konkretne informacje dotyczące reżysera widowiska czy też aktorów. Wiemy jedynie, iż realizacja zdjęć będzie mieć miejsce w stolicy Rosji. Nad produkcją ma czuwać natomiast: TNT Premier Studios Company, TV-3 Channel i Central Partnership Company (wymienione podmioty należą do grupy Gazprom Media). Czekamy na nowe informacje dotyczące projektu, póki co możemy nacieszyć oczy sugestywnymi obrazami dystopijnej Moskwy.

Jaką historię przedstawi film Metro 2033?

Obraz na pewno będzie czerpał garściami z postapokaliptycznej powieści autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. Książka przedstawia losy ludzkości po wojnie atomowej. Zdecydowana większość populacji nie przeżyła biologicznej zagłady, a niedobitkom udało się przetrwać znajdując schronienie w tunelach moskiewskiego metra. Fabuła koncentruje się wokół losów Artema, którego zadaniem ma być dotarcie do zbioru stacji usytuowanych w centrum metra, nazywanych przez ocalałych nową stolicą. Powieść odniosła komercyjny sukces, co m.in. skutkowało wydaniem na rynek gier bazujących na uniwersum.

Łowcy okazji na pewno zdążyli zaopatrzyć się w Metro 2033, które rozdawane było na platformie Steam (pisaliśmy o tym tutaj). Czy to to tytuł, którym warto się bliżej zainteresować?

Metro 2033 cieszy się bardzo dobrą renomą. Na portalu Metacritic gra zdobyła sporo przychylnych głosów. Średnia ocen (po zliczeniu opinii recenzentów) wersji dedykowanej PC, wynosi obecnie 81%. Jest to wynik bardzo zbliżony do not wystawionych przez użytkowników, wynoszący obecnie 80%. Pozycję od studia 4A Games doceniono za świetną atmosferę, klimatyczny rosyjski dubbing oraz świetnie wplecione elementy składankowe. Gra rewelacyjnie odwzorowywała realia obecne w książce Dmitrija Głuchowskiego

Przypominamy również, iż dostępna jest rozszerzona wersja Metro 2033 Redux, którą można uznać za odświeżony wariant klasycznej edycji. W nowym wydaniu deweloperzy usprawnili oprawę wizualną, udoskonalili animację postaci a także poszerzono kilka lokacji. Rozbudowano też system zniszczeń i skrócono czasy ładowania. Co więcej poprawiono również sztuczną inteligencją oponentów, z którymi zmierzymy się przemierzając klaustrofobiczne miejscówki. Po Metro 2033 Redux wszyscy zainteresowani również mogli sięgnąć za darmo, swego czasu tytuł udostępniono w ramach promocji na Epic Games Store (więcej tutaj).

Mamy nadzieję, że film nie zawiedzie fanów antyutopii i potraktuje z szacunkiem materiał źródłowy. Patrząc na pierwsze udostępnione grafiki koncepcyjne nie możemy się już doczekać, by zobaczyć finalny efekt.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.