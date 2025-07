Jeżeli szukacie czegoś do ogrania i lubicie startegie, mamy dla Was ofertę nie do odrzucenia – Men of War: Assault Squad 2 w śmiesznej cenie!

Kojarzycie Men of War: Assault Squad 2? Jeśli nie, to świetnie się składa. Gry strategiczne to Wasze klimaty? Wspomniana produkcja aktualnie jest dostępna w internetowym sklepie Instant Gaming w cenie, którą można by właściwie uznać za śmieszną. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jest to okazja, jakich mało!

Men of War: Assault Squad 2 w historycznie niskiej cenie w wersji Steam. Radzimy nie zwlekać

To kontynuacja drugiego samodzielnego dodatku do Men of War, czyli strategii czasu rzeczywistego osadzonej w realiach II wojny światowej. Deweloperzy skupili się tutaj przede wszystkim na dynamicznych starciach oraz realizmie pola bitwy. Gra oferuje rozbudowane tryby potyczek dla jednego gracza oraz intensywne mecze multiplayer od 1v1 do aż 8v8. Jedną z największych atrakcji tytułu jest tryb ekstremalny, zaprojektowany również z myślą o grze wieloosobowej.

Do tego mamy do czynienia z odświeżeniem graficznym, ulepszoną obsługą procesorów wielordzeniowych i zaawansowaną technologią shaderów. Gracze mogą bezpośrednio kontrolować każdą jednostkę. Wprowadzono szereg poprawek w interfejsie i AI, a także nowe elementy ekwipunku, lepszą oprawę audio. Gra oferuje pełne wsparcie funkcji Steam, w tym Warsztatu, osiągnięć, rankingów czy zapisu w chmurze.

Wersja dostępna na Steam zawiera 15 nowych i 25 zremasterowanych misji dla jednego gracza, tryb kooperacji dla ośmiu graczy, 65 map do rozgrywek wieloosobowych, ponad 250 pojazdów i 200 jednostek piechoty. Walki toczą się w Europie, Afryce Północnej i na Pacyfiku, w ramach pięciu grywalnych frakcji.

