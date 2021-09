Spider-Man 2 i Wolverine to podobno nie jedyne gry Sony i Marvela. Są pierwsze wieści

Informator twierdzi, że PlayStation szykuje inne gry z superbohaterami poza Marvel’s Spider-Man 2 i Wolverine. Są pierwsze doniesienia.

Informator Shpeshal_Nick stwierdził w podcaście Xbox Era, że PlayStation ma w zanadrzu przynajmniej jeszcze jedną produkcję tworzoną we współpracy z Marvelem. Miałaby ona być ekskluzywna dla PS5. Nick nie wie na pewno, czy grą zajmuje się Insomniac, ale rzekomo jest to bardzo, bardzo prawdopodobne.

Nick powiedział również, że tytuł ma być grą multiplayer. Zdaje się to potwierdzać fakt, że Insomniac rekrutuje aktualnie deweloperów do pracy nad grą sieciową. Oznaczałoby to, że twórcy Ratcheta i Clanka pracują aktualnie nad aż trzema grami.

Shpeshal_Nick to dobre źródło przecieków. Nie ma on stuprocentowej wiarygodności, ale czasami dzieli się trafnymi doniesieniami. Choć jest to dość wiarygodny informator, nadal podchodźcie do powyższych informacji z dystansem.

Mimo wszystko, kolejna gra Insomniac bazująca na marce Marvela nie brzmi nieprawdopodobnie. Dodajmy do faktu rekrutacji do projektu multiplayer to, jak aktualnie prezentuje się harmonogram produkcji studia. Mamy znaną markę dla szerokiego grona graczy, czyli Marvel’s Spider-Man 2. Jest coś zupełnie nowego, skierowanego do starszego odbiorcy, czyli Wolverine’a. Do uzupełnienia repertuaru studia brakuje tak naprawdę tylko gry multiplayer.

Choć powstawanie nawet trzech gier jednocześnie w jednym zespole może dziwić, pamiętajmy, że Insomniac to bardzo duże studiu. Aktualnie liczy ono sobie ponad 400 deweloperów, a trwa też dalsza rekrutacja.