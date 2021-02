Marvel’s Behind the Mask. Powstaje film dokumentalny o superbohaterach

Zapowiedziano film dokumentalny o superbohaterach, nazywać się będzie Marvel’s Behind the Mask.

Zainteresowani mogą obejrzeć zwiastun widowiska, który rzuci nowe światło na postacie znane z uniwersum Marvela. Film ma zostać udostępniona na platformie Disney+, już 12 lutego bieżącego roku.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawiło, że amerykański producent i wydawca komiksów zdobył aż tak ogromną popularność, to powinniście zainteresować się produkcją. Historycy i badacze komiksów przyjrzą się sukcesowi firmy założonej w 1933 roku. Wprawne oko w zwiastunie zauważy wypowiadającego się Larry’ego Hama czy Neal’a Kirby’ego.

Produkcje Marvela poruszają wiele ponadczasowych treści, takich jak walka z nietolerancją, dostarczając przy tym rozrywkę. Reżyserem filmu jest Michael Jacobs, a jego produkcję zawdzięczamy Chrisowi Gary’emu i Ryanowi Simonowi. Dokument rekomendowany jest przez twórców, następującymi słowami:

Od samego początku istnienia komiksów tajne tożsamości były integralną częścią zarówno superbohaterów, jak i złoczyńców, którzy staali sie prowadzić „normalne” życie. Ale to postacie za maskami rezonują w pokoleniach fanów. Od nastania Marvel Age of Comics na początku lat 60. XX wieku scenarzyści i rysownicy Marvela używali pojęcia tożsamości do badania ewoluującej koncepcji równych praw. Legendarne postacie i historie Marvela nie tylko odzwierciedlały świat za naszym oknem – stały się odbiciem naszej własnej tożsamości i tego, kim naprawdę jesteśmy.