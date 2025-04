Darmowy, limitowany prezent dla graczy Marvel Rivals. Oto sposób na jego proste zdobycie

Gracie w Marvel Rivals? Jeśli tak, to nie możecie przejść obojętnie obok możliwości zgarnięcia darmowego skina do postaci Thing (Rzeczy albo Stwora).

Niedawno mająca swoją premierę platforma Marvel Unlimited dostanie nowe wydania Marvel Rivals Infinity Comic. Z okazji premiery, dla nowych subskrybentów przygotowano specjalną ofertę. Używając kodu promocyjnego „HEREISTHETHING” można uzyskać pierwszy miesiąc subskrypcji bezpłatnie. Kod będzie aktywny do godziny 23:59 w dniu 16 kwietnia.

Jak zgarnąć darmową skórkę do Marvel Rivals?

Fajnie, ale po co Wam te cyfrowe komiksy, skoro Wy chcecie grać, a nie czytać? No cóż, odpowiedź jest prosta. Wszyscy obecni subskrybenci Marvel Unlimited, którzy dołączyli do platformy przed wygaśnięciem kodu HEREISTHETHING (17 kwietnia), już 25 kwietnia otrzymają specjalny kod na ekskluzywny skin Unlimited Thing do wykorzystania w grze Marvel Rivals. Nie musicie używać kodu promocyjnego, aby zakwalifikować się do otrzymania skórki, więc możecie równie dobrze zapłacić za subskrypcję Marvel Unlimited.

Musicie jednak absolutnie pamiętać, że po 7 dniach darmowego triala (jeśli zrobicie wcześniej, subskrypcja wygaśnie Wam przed wysyłką kodów na skina) trzeba zrezygnować z abonamentu, jeśli nie chcecie zostać obciążeni kosztami. Bez problemu zrobicie to na tej stronie.

Dla zainteresowanych fabułą uniwersum Marvel Rivals, Marvel Unlimited udostępnia specjalne listy lektur, które pozwolą zapoznać się z wydarzeniami w Krakoa i Hellfire Gala przed nadchodzącym drugim sezonem. Ponadto, na platformie dostępne są już pierwsze sześć numerów Marvel Rivals Infinity Comic. Umożliwiają nowym czytelnikom nadrobienie zaległości, a dotychczasowym – przypomnienie sobie kluczowych wątków przed premierą nowych zeszytów 11 kwietnia.

Źródło: Reddit