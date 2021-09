Mafia Definitive Edition na RTX 3090 i w 8K to poezja

Na kanale Digital Dreams na YouTube pojawiło się wideo prezentujące zmodowaną grę Mafia Definitive Edition na komputerze z RTX 3090.

Youtuber z Digital Dreams postanowił sprawdzić, jak będzie prezentować się remake Mafii na pececie z kartą graficzną RTX 3090. Aby wycisnąć z gry wszystko, co najlepsze, autor dodał mody – w tym swój autorski Beyond all Limits Raytracing Preset – i ustawił rozdzielczość 8K. Efekt możecie zobaczyć poniżej na filmiku pokazującym przejażdżkę po Lost Heaven.

Mafia Definitive Edition zadebiutowała we wrześniu 2020. Reprodukcja kultowego tytułu z 2002 spotkała się z uznaniem krytyków i graczy. Wersja pecetowa gry ma aktualnie w serwisie Metacritic.com wynik 79 procent (na podstawie 46 opinii recenzentów).

Na naszej stronie pisaliśmy ostatnio o podobnych eksperymentach z jakością oprawy wizualnej gier. Pod tym adresem możecie chociażby zobaczyć, jak prezentuje się Dying Light na bardzo dobrym sprzęcie. Natomiast tutaj zobaczycie Wiedźmina 3 w podobnej konfiguracji i z ponad 50 modami.