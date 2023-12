Polski miks erotyki, psychozy i horroru. Pierwszy zwiastun Lust of God

Pamiętacie Lust from Beyond z 2021 roku, które ociekało odważnymi scenami i klimatem okultyzmu? No to teraz pora na kolejną część. Właśnie dostaliśmy pierwszy trailer Lust of God.

Movie Games oraz Madmind Studio zapowiadają grę Lust of God. Jeśli graliście w pierwszą część serii, to wiecie czego się spodziewać. Zapowiedziana odsłona to mieszanka erotyzmu, obłąkania, okultyzmu i mrocznego klimatu w stylu Lovecrafta, Gigera i Beksińskiego. Już pierwszy filmik to potwierdza, zawierając ocenzurowane sceny miłosne i monstrum, którego widok wprowadza w niepokój. Lecz wszystko jest oczywiście zamierzone i bardzo możliwe, że Lust of God powtórzy sukces Lust from Beyond, które jest bardzo pozytywnie oceniane na Steam.

Lust of God – zapowiedź i pierwsze szczegóły

Jak wyjaśnia deweloper, akcja gry będzie się dziać na ziemi, gdzie ciała zabitego przez ludzkość boga, Lauv’abrarca, pilnuje armia. W grze wcielimy się w młodą kobietę, która będzie musiała wydostać się z siedziby kultu, używając mutacji swojego ciała, które dają jej specjalne moce.

Wśród „kluczowych cech” produkcji, które wymieniono na karcie Steam, wymieniono:

Odważne motywy erotyczne w scenerii horroru

Starcia z wrogami

Egzekucje

Zagadki logiczne

„Głosy ekstazy” opracowane systemem ASMR

Przerażający wrogowie

Osobista, głęboka historia bohaterki, głęboko przesiąknięta grozą

Niepokojąca atmosfera łącząca psychozę z surrealizmem

Świat inspirowany twórczością Lovecrafta, Gigera i Beksińskiego

Podobnie jak pierwsza część, gra Lust of God jest opracowywana z myślą o komputerach PC. Posiadacze blaszaków mogą już nawet sprawdzić wstępne wymagania sprzętowe. Deweloper zastrzega, że mogą się one jeszcze zmienić do premiery gry. Nie ujawniono dotychczas, kiedy tytuł zostanie wydany.

KONFIGURACJA MINIMALNA:

System operacyjny: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Procesor: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz

Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: Radeon R9 280 / Nvidia GeForce GTX 660

Radeon R9 280 / Nvidia GeForce GTX 660 Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni

20 GB dostępnej przestrzeni Karta dźwiękowa: Kompatybilna z DirectX