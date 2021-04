Oto kartridż dla kolekcjonerów. Tylko 4500 sztuk trafi do sprzedaży

Lion King w limitowanej wersji? Jeśli jesteście fanami SNES-a i lubicie kolekcjonować gry na niego, niebawem trafi się interesująca okazja do zakupu.

Firma ZAVVI już 30 maja wyda limitowaną wersję kartridża gry Lion King przeznaczoną na konsolę SNES. Gra ta będzie do dostania na terenie UK, ale nie jest wykluczona wysyłka do innych krajów w EU. Co ciekawe, kartridż ma działać tylko z wersją amerykańską SNES-a.

Co interesujące, kartridż ma żółty kolor, kiedy oryginalne sprzedawane w latach 90., były szare. Jest to więc tym bardziej unikatowa rzecz. Warto dodać, że firma ZAVVI wyprodukuje zaledwie 4500 sztuk gry w specjalnym wydaniu. Koszt jednej to 99.99 funtów, więc niewiele jak na tak limitowany produkt.

Przypomnijmy, że gra Lion King zadebiutowała w grudniu 1994 roku na SNES-a, krótko po ukazaniu się filmu Król Lew w kinach. Następnie produkcję wydano na Segę Genesis, MS-DOS i Amigę. Niedawno też gracze mogli odświeżyć produkcję za pomocą wersji na PS4, Xbox One i Switch. Lion King trafił bowiem do specjalnego wydania klasyków wraz z Aladynem.

Ciekawe, czy faktycznie cena tego kartridża wzrośnie po latach. W końcu 4500 sztuk to nie jest dużo. Dla kolekcjonerów to może być naprawdę fajna rzecz do postawienia na półce. Tym bardziej, że całość zapakowano w eleganckie pudełko i dorzucono książeczkę.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.