Lil Uzi Vert przywłaszczył sobie kamień dusz z Diablo? Twórcy proszą o zwrot przedmiotu

Amerykański raper Lil Uzi Vert wszedł w posiadanie magicznego przedmiotu, jakim jest kamień dusz z Diablo? Twórcy ze studia twierdzą, że tak. Proszą o zwrot artefaktu.

Muzyk Lil Uzi Vert wszczepił sobie wart 24 miliony dolarów 11-karatowy różowy diament. Błyskotka lśni na jego czole, budząc skojarzenia ze słynnym kamieniem dusz. Dlaczego raper wybrał to szczególne miejsce na usytuowanie drogocennego minerału? Zadecydować miały względne praktyczne. Mianowicie 26 latek bał się, iż gdyby oprawił go w sygnet, to zgubiłby przedmiot.

Lil Uzi Vert’s new $24 million face diamond 💎 pic.twitter.com/CPqsPFFru7 — Hot Freestyle (@HotFreestyle) February 3, 2021

W przezabawny sposób sprawę skomentowali twórcy Diablo na twitterze. Wezwali mianowicie śmiertelnika, do oddania kamienia dusz (diament wyglądem przypomina artefakt z produkcji fantasy). Przypominamy, że kamień Dusz stworzony został przez Zoltuna Kulla, po to by więzić dusze Władców Piekieł.

Jesteśmy jednak przekonani, że diament Amerykanina pełni wyłącznie funkcję estetyczną. Nie brakuje jednak internautów, którzy są przekonani, iż kamień szlachetny musi znacząco podnosić statystki, dlatego kosztował aż tak astronomiczną sumę.

