League of Legends: Wild Rift otrzymało nowy, pięknie animowany zwiastun. Riot Games reklamuje swoją mobilną grę MOBA.

League of Legends wciąż utrzymuje się na szczycie najpopularniejszych gier wszechczasów. MOBA od Riot Games to prawdziwy fenomen, który nie chce zejść z podium nie tylko wśród regularnych graczy, ale też e-sportowców.

Jakiś czas temu zapowiedziano Wild Rift – mobilną odsłonę LoL-a. Gra wkrótce trafi do Europy i stanie się bardziej powszechnie dostępna. Riot opublikowało przepiękny zwiastun swojej gry. Kunszt animatorów naprawdę robi wrażenie.

Materiał prezentuje kilka doskonale znanych postaci i szereg efektownych pojedynków. Znajdzie się też coś dla największych fanów LoL-a. Teemo jest dokładnie tak samo irytujący, jak w samej grze.

Patrząc na animację można dziwić się, że nadal nie otrzymaliśmy pełnometrażowego filmu animowanego w uniwersum League of Legends. W tym miejscu warto przypomnieć o istnieniu projektu Arcane. Riot pracuje nad serialem osadzonym w świecie Runeterry. Pojawi się on w 2021 roku.

Przy okazji opublikowano też zwiastun rozgrywki z Wild Rift.

Całość przypomina dokładnie to, do czego przyzwyczajeni byli gracze League of Legends. Gra zdaje się oddawać najważniejsze mechaniki największego hitu Riot i sprawnie adaptować je na mniejsze ekrany.

Oczywiście Wild Rift i standardowy LoL są zupełnie odrębnymi projektami i niemożliwe będzie dzielenie postępów z PC i – przykładowo – telefonu. Dodatkowo kilka elementów gry uległo drobnym zmianom, co może się podobać, ale może też drażnić graczy przyzwyczajonych do danego modelu zabawy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.