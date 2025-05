Dla wielu to tytuł z dzieciństwa. Dla innych – sympatyczna ciekawostka z czasów PlayStation Portable. Teraz Disney-Pixar Up znów trafia na salony – i to z aktualizacją, która ucieszy każdego łowcę trofeów. Od teraz gra dostępna w ofercie PS Plus Premium oferuje pełne wsparcie trofeów na PS4 i PS5, w tym długo wyczekiwaną platynę.

Klasyk z 2009 roku to teraz łatwa platyna na PS4 i PS5

Gra pojawiła się na PS Plus Premium jeszcze w listopadzie 2023 roku. Jednak dopiero teraz doczekała się aktualizacji, która tchnęła w nią nowe życie. Jeśli masz ochotę wrócić do kolorowego świata Carla, Russella i Dugga, to teraz masz ku temu jeszcze lepszy powód: 21 trofeów do zdobycia, z czego 8 złotych, 10 srebrnych, 2 brązowe i jedna, błyszcząca platyna. Aby je zdobyć, trzeba m.in. pokonać złowrogie psy (Beta i Gamma), zebrać przedmioty takie jak kij golfowy czy szkło powiększające, oraz… uratować lub rozgnieść 100 robaków w jednym rozdziale. Jak widać, nostalgii towarzyszy szczypta wyzwania.

Nie jesteś subskrybentem PS Plus Premium? Spokojnie — grę można kupić osobno za 27 złotych w PlayStation Store. I choć to wersja oparta na oryginale z PSP, nie zabrakło tu udogodnień dla współczesnych graczy. Na PS4 i PS5 zyskujemy ulepszoną rozdzielczość, szybki zapis, przewijanie rozgrywki i stylowe filtry obrazu. Do tego możliwość streamowania przez chmurę na PS5 i urządzeniach wspierających usługę, jak PlayStation Portal.

Aktualizacja Up pojawiła się tuż przed zapowiedzią majowej listy gier w PS Plus Extra i Premium. Sony przyzwyczaiło nas do ujawniania lineupu w połowie miesiąca. Możliwe więc, że czekają nas kolejne niespodzianki z klasycznej biblioteki PS1, PS2 i PSP. Warto też przypomnieć, że 20 maja z oferty PS Plus zniknie aż 22 gry, w tym takie hity jak GTA V, Batman: Arkham Knight i Infamous: Second Son.

Grę możecie kupić bezpośrednio w PS Store tutaj.

Dla fanów Pixara? Jasne. Dla kolekcjonerów platyn? Jak najbardziej. Ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą na chwilę oderwać się od gier naszpikowanych mikropłatnościami i wielogodzinnymi cutscenkami. Disney-Pixar Up to krótka, lekka przygoda z duszą. Teraz – z dodatkową motywacją, by sięgnąć po każdy zakamarek tej kolorowej opowieści.

Źródło: gamerant.com