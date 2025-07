Laptop gamingowy 2000 zł, mega promocja | Newsy - PlanetaGracza

Jeśli polowałeś na wydajny sprzęt do gier i pracy, to warto się teraz dobrze rozejrzeć. ASUS ROG Strix G16 z RTX 4070, procesorem i5-13450HX i ekranem 165 Hz przeceniono w Neonecie aż o 2000 zł. Cena spadła z 7092 zł na 5092 zł, a wszystko to przy bardzo solidnej specyfikacji.

Promocja na potężny laptop gamingowy

Nie ma tu mowy o kompromisach. W środku znajdziesz mocną kartę graficzną RTX 4070 (140W), wspieraną przez 16 GB RAM i procesor Intel Core i5-13450HX. Do tego szybki dysk SSD 512 GB i ekran WUXGA o odświeżaniu 165 Hz, który zapewnia świetną płynność i dobrą widoczność nawet w dynamicznych grach. Dzięki 100% pokryciu barw sRGB i jasności 250 nitów laptop poradzi sobie również poza domem.

ASUS nie zapomniał też o chłodzeniu. ROG Strix G16 korzysta z ulepszonego układu z trzema wentylatorami i radiatorami o 71% większej powierzchni niż w modelu z 2022 roku. Całość ma działać cicho i skutecznie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprzęt gotowy na długie sesje grania, renderowania czy edycji wideo.

Na plus wypada również dźwięk – dwa głośniki z Dolby Atmos, mikrofony z AI do redukcji szumów oraz podświetlana klawiatura stoją na wysokości zadania. Warto dodać, że promocja obowiązuje tylko do 31 lipca lub do wyczerpania zapasów. A patrząc na to, że zainteresowanie jest naprawdę spore, lepiej nie zwlekać z decyzją.

Źródło: Neonet