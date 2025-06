Jest rok 2025, a Mario Kart 64 właśnie dostało drugie życie — i to nie byle jakie. Dzięki fanowskiemu projektowi SpaghettiKart, kultowy tytuł z Nintendo 64 trafił na komputery osobiste w formie pełnoprawnego, natywnego portu. To nowa wersja klasyka, stworzona od zera, z czystym kodem, której Nintendo… nie może ruszyć nawet palcem.

Mario Kart 64 wreszcie na PC i to za darmo!

SpaghettiKart to efekt reverse engineeringu, czyli żmudnego procesu odtwarzania gry bez korzystania z oryginalnych plików źródłowych. Oznacza to, że twórcy nie użyli ani jednej linijki kodu z pierwotnego Mario Kart 64. Dzięki temu mogą legalnie udostępniać grę publicznie, bez ryzyka, że Nintendo wpadnie z prawnikiem i zniszczy cały projekt w jeden weekend. Co ważne, SpaghettiKart nie zawiera żadnych assetów z oryginału. Gracze muszą je wygenerować samodzielnie z oryginalnego ROM-u (wspierana jest wyłącznie amerykańska wersja gry). Dla fanów retro – to żadna przeszkoda. Dla reszty – pretekst, żeby w końcu się tym zainteresować.

Największą różnicą między SpaghettiKart a typowym emulatorem jest to, że tutaj gra ma pełen dostęp do mocy PC. A to oznacza dodatki, jakich nigdy nie było na N64, m.in.:

Edytor tras — buduj własne tory od zera.

— buduj własne tory od zera. Import niestandardowych tras — ściągaj gotowe kreacje innych graczy.

— ściągaj gotowe kreacje innych graczy. Freecam — rób epickie ujęcia i odkrywaj mapy z zupełnie innej perspektywy.

— rób epickie ujęcia i odkrywaj mapy z zupełnie innej perspektywy. Lepsze audio — koniec z chrupiącym dźwiękiem z lat 90.

— koniec z chrupiącym dźwiękiem z lat 90. Podkręcone AI — przeciwnicy wreszcie nie będą tylko jechać po sznurku.

Gdzie można to pobrać? Dokładnie tutaj.

Część graczy może zapytać: „czy to lepsze od Mario Kart 64 HD?” — czyli popularnego moda z podrasowaną grafiką i teksturami. Na razie nie wiadomo, czy SpaghettiKart będzie z nim kompatybilny. Jeśli zależy ci głównie na wyglądzie, HD może jeszcze chwilowo wygrywać. Ale SpaghettiKart ma coś, czego mod nigdy nie miał: fundament zbudowany od zera i ogromny potencjał na rozwój. I to wszystko za darmo!

Źródło: dsogaming.com