Steam ma tylko jednego gracza z Korei Północnej. Nagle zniknął z mapy aktywności

Z powodów oczywistych w społeczności platformy cyfrowej dystrybucji Steam nie spotkamy zbyt wielu graczy z Korei Północnej. Stąd nie ma niczego dziwnego w tym, że nagłe zniknięcie jedynej kropki w Pyongyangu na mapie aktywności wywołało całkiem spore poruszenie. Jak nietrudno się domyślić, Reddit natychmiast zawrzał od teorii: od całkowicie absurdalnych po bardziej prawdopodobne.

Jedyny gracz Steam z Korei Północnej zniknął. Na Reddicie zawrzało

Użytkownik był obecny na mapie przynajmniej od 2013 roku. W praktyce więc od momentu, gdy Valve zaczęło publikować dane o pobraniach w formie mapy satelitarnej. Zniknięcie takiego sygnału urasta praktycznie do symbolicznego wydarzenia – to, co dla nas jest zwykłym rozłączeniem z Internetem, dla Korei Północnej oznacza… no, brak obecności kraju na Steamowej liście.

Jeśli chodzi o Reddit, wszyscy wiemy, że jest to dość unikalne miejsce. W komentarzach pod wpisem znajdziemy zabawne komentarze z jeszcze zabawniejszymi teoriami. “Spokojnie, ludzie, proszę nie panikować. Kim po prostu robił upgrade swojego komputera z nową kartą graficzną 5090, większą ilością RAM-U i czterema pociskami rakietowymi ziemia-powietrze ze zdolnością kontynentalnego i bezpośredniego śledzenia camperów w Counter-Strike 2” – napisał użytkownik 666n00b999.

Zdaniem innych mógł to równie dobrze być przedstawiciel ambasady rosyjskiej lub też specjalista IT z ograniczonym dostępem do sieci. Dostęp do globalnego Internetu w Korei Północnej praktycznie nie istnieje. Mimo tego od lat Pyongyang gościł tę jedną, jedyną aktywną instancję. Tak czy inaczej, historia zakończyła się dobrze: Pyongyańska kropka znów dumnie świeci na mapie Steamowej aktywności. Tajemnica tożsamości północnokoreańskiego gracza pozostaje nierozwiązana. Może to sam Kim Jong Un, może programista, a może i cyberżołnierz z Biura 121.

Źródło: PC Gamer