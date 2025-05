Promocja na świetny zestaw z konsolą PS5 Slim. Taniej o 330 zł

Konsola PS5 Slim Digital Edition 1 TB w zestawie Fortnite Cobalt kosztuje teraz za 1749 zł zamiast 2079 zł. I to jest całkiem niezła opcja, szczególnie dla fanów sieciowego battle royale chcących grać na konsoli!

Promocja w Media Markt obniża cenę konsoli bez napędu optycznego o 330 zł, co czyni ją bardziej dostępną dla graczy szukających nowego sprzętu do grania i to w nieco “bogatszych” edycjach. Dzięki dodatkowej przestrzeni na dysku SSD o pojemności 1 TB można pobrać sporo tytułów, a smuklejszy kształt sprawia, że sprzęt zajmuje mniej miejsca przy telewizorze.

Co zawiera zestaw PS5 Fortnite Cobalt Edition?

W pakiecie znajduje się konsola PlayStation 5 Slim Digital Edition z dyskiem 1 TB oraz zestaw startowy Cobalt do Fortnite. Ten zestaw startowy obejmuje unikalną skórkę Cobalt dla postaci, plecak i emotkę, a także kod na wirtualną walutę V-bucks. Wszystkie dodatki aktywujecie przez konto Epic Games, co zajmuje zaledwie kilka chwil.

Konsola wymaga instalacji gier wyłącznie w wersji cyfrowej, dlatego do działania potrzebne jest połączenie z internetem oraz konto PlayStation Network. Konsola obsługuje rozgrywkę do 4K oraz opcję włączenia funkcji ray tracing (kosztem płynności, rzecz jasna), co zapewnia płynne i efektowne doświadczenia w najnowszych tytułach.

Choć obniżka o 330 zł to ciekawa propozycja, pamiętajcie, że Media Markt oferuje ograniczoną liczbę zestawów. Jeśli planujecie zakup PS5 Slim bez napędu, a jednocześnie chcecie wzbogacić Fortnite o unikalne elementy, warto rozważyć tę ofertę, zanim zapasy się wyczerpią.

Źródło: Media Markt