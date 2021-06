Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Gdzie możemy dzisiaj wieczorem kupić PlayStation 5 i w jakiej cenie? Sprawdzamy dostępne oferty na konsolę.

Skończył się wysyp zestawów PlayStation 5 i dni, kiedy to mogliśmy w jednym czasie przebierać pomiędzy 20 różnymi ofertami, póki co minęły. Nie znaczy to, że PS5 nigdzie nie dostaniemy, jest tego wszystkiego po prostu mniej niż z tydzień temu.

PlayStation 5 – gdzie obecnie kupisz?

Kto wybiera się dzisiaj na zakupy on-line i jego celem jest kupno konsoli od Sony, może w tej chwili (czyli podczas publikacji niniejszego przeglądu ofert) rozważyć 7 różnych zestawów. Układam je w kolejności od najtańszego do najdroższego, zatem sprawdzajcie. W każdym przypadku wysyłka za darmo:

Aż w trzech zestawach znalazła się naprawdę piękna i pokazująca możliwości PS5 gra Ratchet & Clank: Rift Apart. Koniecznie sprawdźcie tę grę, a jeśli ktoś jest nie do końca przekonany, niech spojrzy do naszej recenzji, gdzie piszemy wprost:

Insomniac Games znów dowiozło bardzo dobry tytuł ekskluzywny. Ratchet & Clank: Rift Apart to fantastyczna gra, która imponuje grafiką i wciąga bez reszty. Nowe mechaniki zabawy sprawdzają się przyzwoicie i jest to produkcja warta sprawdzenia nie tylko przez weteranów serii, ale też osoby, które nie miały wcześniej styczności z przygodami Ratcheta i Clanka.

A Wy jakie gry na PS5 macie zamiar ograć w pierwszej kolejności? Jeśli szukacie okazyjnych cen, warto zaglądać codziennie do naszej sekcji z promocjami.