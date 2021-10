Konami chce wskrzesić legendarne marki. Nowe Silent Hill, Castlevania i MGS ponoć w drodze

Jak donosi VideoGameChronicle, anonimowe źródła związane z Konami przyznają, że firma zamierza wrócić do masowego tworzenia gier AAA. Kolejne projekty studia mają ucieszyć fanów.

Przecieków dotyczących planów Konami było już tyle, że ciężko zliczyć. Teraz pojawiły się nowe, które brzmią dość rozsądnie. W końcu donosi o nich VGC powołując się na anonimowe źródła związane z japońską firmą.

Konami wskrzesza swoje klasyczne gry

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej plotek dotyczących szeroko zakrojonych planów Konami. Mówiono już m.in. o zwróceniu się w kierunku zewnętrznych deweloperów, którzy mieliby wskrzesić takie marki, jak Silent Hill i Metal Gear Solid lub pracować nad ich odświeżonymi wydaniami. Początkowo firma nie była ochoczo nastawiona do tego typu działań, jednak po przygniatającej porażce m.in. Metal Gear Survive, Japończycy zdecydowali się szukać wsparcia wśród innych deweloperów. Stąd też pogłoski na temat polskiego Bloober Team, które rzekomo pracuje nad nowym Silent Hill. Zdaniem źródeł VGC, coś jest na rzeczy. Konami ponoć pracuje nad paroma projektami związanymi z legendarnym cyklem horrorów, przy czym nad częścią z nich dłubią zewnętrzni twórcy.

Równie dobre wieści mamy dla fanów marki Castlevania. Nad nową grą pracuje bezpośrednio Konami, jednak wspierane przez innych twórców. Ma to być „kompletne odświeżenie” serii. Brzmi więc trochę jak reboot.

Bluepoint Games miało rzekomo pracować nad remakiem Metal Gear Solid. Ten ponoć rzeczywiście powstaje, ale pod skrzydłami Virtuous. Jest to jeden z największych deweloperów na świecie, który specjalizuje się w przenoszeniu gier na inne platformy (BioShock The Collection, The Outer Worlds czy Dark Souls Remastered na Switcha). Wspierają oni inne studia. Pomagali przy Uncharted 4, Horizon Zero Dawn i Battlefield 1. Co ciekawe, ich nowy projekt to nie remake „jedynki” MGS, a „trójki”. Jednak pojawić się mają również remastery pozostałych odsłon na współczesne konsole.

O wszystkich planach Konami dowiedzieć się mamy oficjalnie w przyszłym roku. Choć Japończycy pracują ponoć w pocie czoła nad szeregiem ambitnych projektów naraz, pandemia nieco ich usidliła i zmusiła do tymczasowej zmiany planów. Miejmy tylko nadzieję, że nowe produkcje okażą się lepsze, niż niedawno wydany eFootball 2022…