Konami zapowiada sieciową grę detektywistyczną. Jest pierwszy zwiastun

Konami ujawni niebawem plany dotyczące przyszłości swoich dużych marek. W międzyczasie studio prezentuje Crimesight – intrygującą produkcję detektywistyczną w systemie PvP.

Akcja Crimesight ma rozgrywać się w Londynie w przyszłości, a konkretnie w roku 2075. Do tego czasu opracowano technologię Foresight AI, która na podstawie danych udostępnianych w sieci jest w stanie przewidywać zbrodnie i namierzać winowajców. To skutkuje spadkiem przestępczości o 90 procent.

Niektóre zagadki kryminalne pozostają jednak wciąż nierozwiązywalne – dlatego twórcy Foresight AI opracowują system AI Sherlock, który ma położyć kres niedobitkom przestępczości. Jednak okazuje się, że w futurystycznej rzeczywistości działa również antagonista Sherlocka – sztuczna inteligencja Moriarty.

W potyczkach weźmie udział od dwóch do czterech graczy. Jedna z osób będzie pracowała dla Moriarty’ego, a pozostałe mają działać pod szyldem Sherlocka. Gracze zostaną rzuceni na planszę z wieloma postaciami. Jedna z nich to morderca, a druga przestępca. Sherlocki będą robiły wszystko, by zapobiec przestępstwu, natomiast zadaniem gracza występującego pod przykrywką Moriarty’ego będzie pokierować rozgrywką tak, by zbrodnicze działanie doszło do skutku.

Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda w praktyce, zerknijcie na poniższy trailer. W kwestii oprawy technicznej może fajerwerków nie ma, ale pomysł na rozgrywkę na pewno intryguje. Oprócz tego do 11 lipca trwają zamknięte testy beta produkcji. Aby do nich dołączyć, należy śledzić profil @CRIMESIGHT_EN na Twitterze i podać dalej post, który znajduje się pod tym adresem. Przy odrobinie szczęścia dostaniecie klucz.