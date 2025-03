Seria The Sims pozwala nam na przeżycie życia w inny sposób, niż jest nam dane w rzeczywistości. Na szczęście nie musimy grać według utartych schematów, a z pomocą przychodzą nam choćby pewne sztuczki. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was wszystkie kody do The Sims 3 na PC. Dzięki nim wasi Simowie będą wieść żywot w dostatku — albo… Cóż, wszystko zależy od was.

The Sims 3 – pełna trylogia giganta gier

The Sims 3 to trzecia odsłona kultowej serii, która wyniosła symulację życia Simów na zupełnie nowy poziom. Tytuł wprowadził jeszcze większe, otwarte miasto, w którym Simowie mogą swobodnie eksplorować otoczenie, odwiedzać sąsiadów i brać udział w codziennym życiu bez irytujących ekranów ładowania. Dzięki temu świat gry stał się bardziej dynamiczny i realistyczny niż kiedykolwiek wcześniej. Mnogość opcji personalizacji – od edytora postaci, przez budowę domów, aż po rozwój unikalnych cech Simów – sprawia, że każda rozgrywka jest niepowtarzalnym doświadczeniem, dostosowanym do wyobraźni gracza. To właśnie The Sims 3 ugruntowało pozycję serii jako jednej z najbardziej rozbudowanych symulacji życia w historii.

Mimo upływu lat gra nadal zachwyca i bawi, przyciągając zarówno nowych graczy, jak i weteranów serii. Dzięki rozbudowanym dodatkom i aktywnej społeczności graczy świat The Sims 3 nieustannie ewoluuje, oferując niezliczone możliwości zabawy. Niezależnie od tego, czy chcemy stworzyć idealną rodzinę, poprowadzić Sima ku sławie, czy po prostu eksperymentować z nietypowymi scenariuszami, ta gra zawsze zapewnia mnóstwo frajdy. Ponadczasowy urok The Sims 3 sprawia, że wielu graczy do dziś uznaje ją za najlepszą odsłonę serii, której otwartość i swoboda rozgrywki pozostają niezrównane. Nie zapominajmy też o kodach. Te pozwolą wyciągnąć z gry jeszcze więcej zabawy!

Jak wpisywać kody do The Sims 3 na PC? To proste

Wpisywanie kodów w The Sims 3 na PC jest bardzo proste i pozwala na szybkie modyfikowanie gry. Nie musimy niczego instalować, ani nawet dokonywać zmian w plikach gry. Do wpisywania kodów potrzebna jest aktywacja konsoli podczas rozgrywki i to właśnie w niej będziemy wpisywać kody do The Sims 3.

Jak aktywować konsolę poleceń i wpisywać kody? Oto instrukcja krok po kroku.

Uruchamiamy grę i włączamy rozgrywkę dana rodziną Wciskamy jednocześnie klawisze Ctrl + Shift + C W lewym górnym rogu ekranu pojawi się pasek do wpisywania komend, czyli naszych kodów Wpisujemy kod i wciskamy Enter, aby go aktywować Jeżeli wpisaliśmy go poprawnie, kod zostanie aktywowany a my otrzymamy odpowiednią informację

Wszystkie kody do The Sims 3 na PC

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do The Sims 3 na PC. Pogrupowaliśmy je na mniejsze zestawy dotyczące poszczególnych parametrów i tego, na co konkretnie wpływają.

Kody na kasę

kaching – 1000 simoleonów;

– 1000 simoleonów; motherlode – 50 tysięcy simoleonów;

– 50 tysięcy simoleonów; familyfunds [nazwisko rodziny] [liczba simoleonów] – dodaje wybraną sumę pieniędzy na konto rodziny;

Budowanie – kody do The Sims 3

freerealestate – darmowe domy w trybie mapy;

– darmowe domy w trybie mapy; disablesnappingtoslotsonalt [ on / off ] – znosi przymus przylegania nowych obiektów do siatki w trybie budowy (należy przytrzymać klawisz ALT );

[ / ] – znosi przymus przylegania nowych obiektów do siatki w trybie budowy (należy przytrzymać klawisz ); delete object – usuwa wybrany obiekt (działa także na Simów);

– usuwa wybrany obiekt (działa także na Simów); snapobjectstoangle [ true / false ] – zmiana kąta budowy o 45 stopni;

[ / ] – zmiana kąta budowy o 45 stopni; constrainfloorelevation [ true / false ] – włącz/wyłącz tryb nieograniczonego manipulowania terenem;

[ / ] – włącz/wyłącz tryb nieograniczonego manipulowania terenem; moveobjects [ on / off ] – włącza/wyłącza nieograniczone przesuwanie obiektów (także Simów i zwierząt);

[ / ] – włącza/wyłącza nieograniczone przesuwanie obiektów (także Simów i zwierząt); buydebug on – odblokowuje obiekty specjalne w trybie budowy, np. rozsiewacz nasion, minerałów i innych elementów, studnie do nurkowania, elementy parcel publicznych, generatory mgły itd. (działa wyłącznie z testingCheatsenabled true);

Potrzeby, szczęście i nie tylko

makehappy – usuwa negatywne nastrójniki; poziom zadowolenia i zaspokojenia Simów wzrasta;

– usuwa negatywne nastrójniki; poziom zadowolenia i zaspokojenia Simów wzrasta; shazaam – dodaje wybranemu Simowi 2500 punktów szczęścia życiowego;

– dodaje wybranemu Simowi 2500 punktów szczęścia życiowego; makemeknoweveryone – wybrany Sim poznaje wszystkich Simów w mieście;

– wybrany Sim poznaje wszystkich Simów w mieście; makefriendsforme – wybrany Sim poznaje kilku losowych Simów;

– wybrany Sim poznaje kilku losowych Simów; resetlifetimehappiness – resetuje punkty szczęścia wszystkich Simów w rodzinie;

– resetuje punkty szczęścia wszystkich Simów w rodzinie; forcevisitor – wymusza wizytę gości na naszej parceli;

Te kody Ci pomogą

help – wyświetla listę wszystkich dostępnych komend;

– wyświetla listę wszystkich dostępnych komend; moviemakercheatsenabled [ true / false ] – włącza/wyłącza kody dla twórcy filmu;

[ / ] – włącza/wyłącza kody dla twórcy filmu; recordvideo – rozpoczyna nagrywanie wideo z rozgrywki;

– rozpoczyna nagrywanie wideo z rozgrywki; jokeplease – konsola opowie nam losowy żart;

– konsola opowie nam losowy żart; displaylotpackagefilename [ on / off ] – włącza/wyłącza podpowiedzi;

[ / ] – włącza/wyłącza podpowiedzi; fps [ on / off ] – w prawym górnym rogu ekranu pojawia się informacja o liczbie klatek na sekundę;

[ / ] – w prawym górnym rogu ekranu pojawia się informacja o liczbie klatek na sekundę; playsounds [ on / off ] – włącza/wyłącza dźwięk w grze;

[ / ] – włącza/wyłącza dźwięk w grze; fullscreen [ on / off ] – włącza/wyłącza tryb pełnego ekranu;

[ / ] – włącza/wyłącza tryb pełnego ekranu; quit – natychmiastowe wyjście z gry (bez zapisania stanu);

– natychmiastowe wyjście z gry (bez zapisania stanu); slowmotionviz [ 1 – 8 ] – wolne tempo rozgrywki (0 – normalne tempo; 8 – maksymalne spowolnienie);

[ – ] – wolne tempo rozgrywki (0 – normalne tempo; 8 – maksymalne spowolnienie); speed [ 0 – 4 ] – zmiana prędkości rozgrywki (0 – normalna szybkość; 4 – maksymalne przyspieszenie);

[ – ] – zmiana prędkości rozgrywki (0 – normalna szybkość; 4 – maksymalne przyspieszenie); fadeobjects [on/off] – włącza/wyłącza zanikanie obiektów przy zbliżeniu kamery;

Kariera i praca

setcareer [rodzaj kariery/poziom] – ręczny wybór kariery Sima;

[rodzaj kariery/poziom] – ręczny wybór kariery Sima; forceopportunity – powoduje nowe możliwości rozwoju kariery (po kliknięciu budynku, w którym pracuje nasz Sim);

– powoduje nowe możliwości rozwoju kariery (po kliknięciu budynku, w którym pracuje nasz Sim); forceallevents – powoduje wszystkie możliwości rozwoju kariery (po kliknięciu budynku, w którym pracuje nasz Sim);

– powoduje wszystkie możliwości rozwoju kariery (po kliknięciu budynku, w którym pracuje nasz Sim); forceevent – powoduje specjalne wydarzenie w pracy (po kliknięciu budynku, w którym pracuje nasz Sim);

Pozostałe kody do The Sims 3

Resetsim [imię i nazwisko Sima] – teleportuje wybranego Sima z powrotem na zamieszkiwaną parcelę; humor Sima staje się neutralny; wszystkie nastrójniki znikają;

[imię i nazwisko Sima] – teleportuje wybranego Sima z powrotem na zamieszkiwaną parcelę; humor Sima staje się neutralny; wszystkie nastrójniki znikają; unlockoutfits [ on / off ] – odblokowuje wszystkie ubrania związane z karierami w CAS (kod należy wpisać na samym początku rozgrywki przed stworzeniem rodziny);

[ / ] – odblokowuje wszystkie ubrania związane z karierami w CAS (kod należy wpisać na samym początku rozgrywki przed stworzeniem rodziny); hideheadlineeffects [ on / off ] – wyłącz/włącz chmurki i kryształ wyświetlające się nad głowami Simów;

[ / ] – wyłącz/włącz chmurki i kryształ wyświetlające się nad głowami Simów; forcetwins – wymusza bliźniaczą ciążę;

– wymusza bliźniaczą ciążę; modifytraits – modyfikuje cechy Simów;

– modyfikuje cechy Simów; setage [ liczba ] – zmienia wiek Sima;

[ ] – zmienia wiek Sima; addtohousehold – dodaje niezależnego Sima do rodziny;

– dodaje niezależnego Sima do rodziny; ageuptonpc – wybrany Sim staje się postacią niegrywalną;

Debug Mode – jeszcze więcej możliwości

Debug Mode w The Sims 3, znany również jako TestingCheatsEnabled, to ukryty tryb dla zaawansowanych graczy i deweloperów, który pozwala na edytowanie wielu aspektów rozgrywki, modyfikowanie potrzeb Simów i manipulowanie światem gry w sposób niedostępny w standardowej rozgrywce. Jest to potężne narzędzie, które umożliwia np. szybkie zdobywanie umiejętności, zmianę relacji między Simami, teleportację czy nawet przyspieszenie kariery. Dla twórców było to pomocne w testowaniu funkcji gry. Nam może ją bardzo ułatwić.

Aby aktywować Debug Mode, należy otworzyć konsolę za pomocą Ctrl + Shift + C, a następnie wpisać testingcheatsenabled true. Po jego włączeniu można np. przeciągać paski potrzeb Simów, zmieniać ich nastrój czy edytować relacje poprzez kliknięcie na inną postać i wybór odpowiedniej opcji. Dodatkowo, po przytrzymaniu klawisza Shift i kliknięciu obiektu lub Simów, pojawią się dodatkowe interakcje, jak dodanie do rodziny czy teleportacja. Debug Mode to świetna opcja dla osób, które chcą eksperymentować, testować mody lub po prostu bawić się grą bez ograniczeń.

Na jakie rzeczy pozwala ten tryb?

Teleportacja w wybrane miejsce

Zmiana nastroju

Zmiana aspiracji

Wpływanie na postęp w pracy Sima i aktywowanie możliwych wydarzeń

Uszczęśliwienie wszystkich w rodzinie

Dodanie do rodziny niegrywalnego Sima

Wybieranie kariery

Poprawianie relacji z innymi w okolicy

Zmiana wieku Sima

Modyfikacja wybranych cech Sima

Warto pamiętać, że korzystanie z Debug Mode może spowodować techniczne problemy z rozgrywką. Warto zaopatrzyć się w pliki zapasowe.

