Klasyczna platformówka z czasów PlayStation 2, Sphinx and the Cursed Mummy, może wkrótce pojawić się na PS4 i PS5. Jak donosi serwis Gematsu, w sieci pojawiły się trofea dla wersji na PS4, co sugeruje, że oficjalna zapowiedź jest tylko kwestią czasu. Co więcej, gra będzie oferować platynowe trofeum, co z pewnością ucieszy kolekcjonerów osiągnięć.