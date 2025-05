Klasyk z PS1 powraca na PS4 i PS5. Będą trofea do zdobycia

Ridge Racer pojawi się na PS4 i PS5

Gra otrzyma wsparcie dla trofeów na PS5 i PS4, a jej premierę zaplanowano na 5 czerwca 2025 roku. To doskonała okazja, by raz jeszcze poczuć nostalgię złotej ery arcade’owych wyścigów. Pamiętacie czasy, gdy w tę kultową produkcję grało się na oryginalnym PlayStation? Jeżeli nie mieliście okazji tego spróbować, to teraz z pewnością będzie warto to zrobić.

Nowe wydanie kultowej gry zostanie wzbogacone o wsparcie dla trofeów, w tym – być może – platynowego, choć oficjalna lista osiągnięć nie została jeszcze ujawniona. Dodatkowo, oprócz klasycznych trybów znanych z oryginału, w grze pojawi się nowy Time Attack Mode, który najpewniej będzie związany z częścią wyzwań. Ridge Racer będzie pierwszym tytułem z kolekcji Arcade Archive 2 od Hamster Corporation, będącej kontynuacją serii przywracającej klasyki retro na współczesne platformy. Czy odświeżony Ridge Racer znajdzie się wśród najlepszych wyścigówek na PS5? Tego dowiemy się już za kilka tygodni.

Źródło: truetrophies.com