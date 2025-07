Klasyk z PlayStation na PC. Pakiet dwóch gier w świetnej promocji

Kojarzycie Patapon? A co powiecie na PATAPON 1+2 REPLAY – odświeżone wersje dwóch klasyków na PC? Teraz wersja na Steam jest do kupienia w niższej cenie.

Kiedyś PlayStation, dzisiaj na PC. PATAPON 1+2 REPLAY w promocji

PATAPON 1+2 REPLAY to niezwykle oryginalna gra przygodowa, która łączy rytmiczne wybijanie bębnów z taktycznym dowodzeniem urokliwą, choć wojowniczą armią. Jako bóg Pataponów poprowadzisz ich w epickiej wyprawie do mitycznego Earthend, a kluczem do sukcesu będą cztery magiczne bębny, Pata, Pon, Don i Chaka. To właśnie za ich pomocą wydajesz rozkazy swoim oddziałom: od marszu, przez atak, aż po obronę i specjalne manewry. Proste sterowanie spotyka się tu z ogromną głębią strategiczną, tworząc doświadczenie, które trudno pomylić z czymkolwiek innym.

Każdy Patapon w armii ma unikalną rolę. Hatapon prowadzi oddział z flagą, Tatepon stoi na pierwszej linii z tarczą, a Yumipon wspiera z dystansu. Kluczem do zwycięstwa jest odpowiednie dobranie klas i wykorzystanie ich mocnych stron w walce. Gra oferuje ogromne możliwości personalizacji armii, np. możesz tworzyć, ulepszać i rozwijać swoje jednostki, korzystając z przedmiotów zdobywanych w misjach i minigrach. Ponad 400 elementów ekwipunku sprawia, że każdy oddział może być naprawdę wyjątkowy i gotowy na największe wyzwania.

To rytmiczna, pełna osobowości przygoda, która potrafi rozbawić, wciągnąć i zaskoczyć. A teraz kupicie ją taniej!

Źródło: Instant Gaming