Czekaliście na premierę King’s Bounty 2? Nie mamy dobrych wieści

Jeżeli czekaliście na grę King’s Bounty 2, to niestety musimy Was rozczarować. W tytuł nie zagramy w marcu.

Data wydania gry została przesunięta na dzień 24 sierpnia bieżącego roku. Pierwotnie tytuł miał ukazać się w marcu. Czym spowodowana jest decyzja? Twórcy potrzebują więcej czasu, by dopracować strategię.

Denis Maltzev będący producentem drugiej odsłony Królewskiej Nagrody, tłumaczy, iż gra jest kompletna i grywalna. Niestety projekt musi zostać wyszlifowany. Deweloperzy planują pozbyć się błędów. Dokończone muszą zostać playtesty, a wszelkiego rodzaju usprawnienia trzeba zaimplementować.

Gra ma ukazać się zarówno na komputerach PC oraz konsolach: PS4, Xbox One i Switch. Tytuł zostanie wydany na rodzimym rynku przez firmę Cenega, doczekamy się polskich napisów oraz wersji pudełkowej. Na osłodę proponujemy Wam zapoznanie się z nowym zwiastunem.

King’s Bounty 2 – dlaczego warto czekać?

W listopadzie mieliśmy okazję zapoznać się z dłuższym fragmentem rozgrywki i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co pokazano. Szykuje się godny następca kultowej serii Heroes of Might and Magic. Wrażenie zrobiła na nas swoboda w kontekście kształtowania opowieści. Dokonując wyborów wpłyniemy na rozwój historii, a bohatera dostosujemy zgodnie z naszymi preferencjami. Świetnie zapowiada się także przemyślany system walki. Turowe pojedynki toczą się na mapie podzielonej na heksy (pola o kształcie sześciokąta). Kierując naszymi wojskami będziemy m.in. musieli uwzględnić występujące przeszkody terenowe. Warto też wykorzystać wzniesienie (teren nie będzie płaski), by ulokować na nim oddział łuczników, którzy celując z tego miejsca będę bardziej efektywni.

King’s Bounty 2 zapowiada się obiecująco. Jeżeli po drodze nie dojdzie do żadnej katastrofy, to otrzymamy przemyślaną strategię, gdzie silnie zaakcentowano elementy charakterystyczne dla gatunku gier RPG.

Prezentujemy wymaganie sprzętowe, które ujawniono w sierpniu 2019 roku. Nie da się wykluczyć, że niebawem twórcy zaktualizują listę podzespołów jakie trzeba posiadać, by komfortowo spędzić czas przy tytule:



• System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

• Procesor: Czterordzeniowy Intel/AMD 2.5 GHz lub lepszy

• Pamięć RAM: 16 GB

• Karta graficzna: Nvidia GeForce 470 GTX / AMD Radeon 6870 HD lub lepsza

• DirectX: 11

• Miejsce na dysku: 20 GB

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.