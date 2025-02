Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo. Twórcy i gracze rozdają grę, bo jest tak dobra

Taka sytuacja to coś naprawdę wyjątkowego i potwierdza jedynie, że Kingdom Come: Deliverance 2 należy do wyjątkowo udanych premier.

Czasy są ciężkie, pieniądze niepewne, a przecież i tak wypada po prostu czasami rozerwać się przed komputerem czy konsolą i cieszyć się jakąś grą wideo. Jeszcze lepiej, gdy będzie to tytuł szalenie immersyjny, niemal przesadnie realistycznie podchodzący do gatunku RPG-ów. I taką grą jest właśnie Kingdom Come: Deliverance 2. Tytuł sprzedaje się wyśmienicie i zasłużył na swoje wysokie oceny, ale co, jeśli ktoś, kto jest pewien, że to gra dla niego, nie może w nią zagrać?

Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo w pięknym geście graczy i twórców

Z rozwiązaniem przyszedł jeden z graczy na Reddicie, który postanowił zaoferować kilka kopii internautom za darmo. Oferta dotyczyła jedynie pierwszych kilku osób, które zgłosiłyby się w wątku i wyjaśniły, że nie stać ich na kupno tej gry, a bardzo o niej marzą. W ten sposób pięć osób zostało obdarowanych.

Jakiś czas temu przechodziłem przez trudny okres. Byłem w nowym mieście bez dużego wsparcia, a finanse były napięte. Po prostu nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy na rozrywkę, nie mówiąc już o grach komputerowych. Na szczęście miałem kumpla gracza, który mi pomógł. Możliwość zanurzenia się w innych światach ogromnie pomogła mi w radzeniu sobie ze stresem i zdrowiem psychicznym. Obecnie jest znacznie lepiej i chciałbym się odwdzięczyć. – wyjaśnia internauta

Faktycznie – gry są w stanie pomóc w ciężkim okresie, co zresztą udowadniały już badania (ale nie próbujcie „odpocząć” przy toksycznych, sieciowych produkcjach, nie polecam). Gracz dalej tłumaczy, że sam zakochał się w immersyjnym świecie wykreowanym przez Warhorse Studios i chciałby, aby ta gra mogła pomóc też innym. „Jeśli jesteś graczem Steam i obecnie nie możesz sobie pozwolić na grę, daj mi znać w tym wątku” – dodaje.

Oczywiście zainteresowanych było o wiele więcej osób. Dość powiedzieć, że w tym momencie wątek zebrał prawie 4 tysiące komentarze, z których spora część to nie tylko prośby, ale i miłe słowa od graczy, którzy ucieszyli się z akcji. Niektórzy postanowili do niej dołączyć i rozdać więcej kopii od siebie. Ba, pojawili się nawet twórcy, którzy również zaoferowali pomoc, rozdając kolejne kopie gry. Łącznie szacuje się, że rozdano gry o wartości ponad 1500 dolarów.

Źródło: PushSquare