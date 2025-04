Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 wierzy, że AI przyspieszy tworzenie gier. „Czasu jest za mało, a pomysłów zbyt wiele” twierdzi, pokładając spore nadzieje w rozwiązaniach wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy jego nadzieje to coś, co powinni podzielać gracze? \

Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 wierzy w AI

Po wielkim sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2, które w ciągu zaledwie dwóch tygodni sprzedało się w liczbie ponad dwóch milionów egzemplarzy, reżyser gry Daniel Vávra otwarcie mówi o kulisach jej powstawania. W rozmowie z The Game Business twórca przyznał, że proces produkcyjny był na tyle stresujący i czasochłonny, że odbił się na jego zdrowiu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dynamicznie rozwijające się technologie sztucznej inteligencji w przyszłości ułatwią tworzenie gier i skrócą czas ich produkcji. Krótszy czas? Super, AI? To niekoniecznie, przynajmniej zdaniem niektórych.

„To było naprawdę ciężkie. Miałem poważne problemy zdrowotne z powodu stresu, więc teraz muszę trochę zwolnić” – powiedział Vávra. Jak zaznacza, ma jeszcze kilka ambitnych pomysłów na kolejne tytuły, ale obawia się, że nie wystarczy mu czasu, by wszystkie zrealizować. „Mam więcej pomysłów niż lat życia. Mam nadzieję, że rewolucja AI pomoże nam, nie zastąpi nas, ale wesprze, dzięki czemu tworzenie gier stanie się łatwiejsze i szybsze”.

Deweloper zdradził również, że zamierza nieco odpocząć, ale nie rezygnuje z pracy twórczej — oprócz trzech zapowiedzianych już dodatków do KCD2 (Brushes with Death, Legacy of the Forge oraz Mysteria Ecclesiae), w planach ma kolejne, duże tytuły. Vávra pochwalił też firmę Embracer, właściciela Warhorse Studios, za niemal całkowitą swobodę twórczą, jaką zapewniła zespołowi przy produkcji sequela. Jak podkreślił, „nie było żadnej ingerencji z zewnątrz, co w dzisiejszej branży jest naprawdę rzadkością”.

Źródło: wccftech.com