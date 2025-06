Killzone i inFamous wracają – na PC! To nie zasługa Sony

Emulator ShadPS4 robi ogromne postępy i coraz śmielej radzi sobie z uruchamianiem największych ekskluzywnych gier z PlayStation 4 na komputerach osobistych. W najnowszym materiale wideo widać m.in. Killzone Shadow Fall, Infamous: Second Son oraz God of War III – działające, choć nie bez zgrzytów. Dla fanów retro i nowoczesnej emulacji to przełomowy moment.

Killzone i inne hity z PS4 na PC – to zasługa emulacji

Jeszcze kilka lat temu nikt poważnie nie myślał o sensownej emulacji PlayStation 4. Złożona architektura konsoli, ogromne wymagania sprzętowe i brak dokumentacji sprawiały, że PS4 uchodziło za „twierdzę nie do zdobycia”. A jednak – ShadPS4 udowadnia, że technologia i pasja społeczności mogą pokonać niemal każde ograniczenie. Co zaczęło się jako próba odpalenia Bloodborne w 60 klatkach na PC, dziś przeradza się w ambitny projekt, który z każdym miesiącem przybliża nas do pełnej emulacji całej biblioteki PS4.

W najnowszym pokazie możliwości emulatora widać wyraźny progres. Gry takie jak Killzone Shadow Fall, Driveclub, The Last Guardian czy Infamous: Second Son nie tylko się uruchamiają, ale w wielu przypadkach pozwalają na realną, choć jeszcze nieidealną, rozgrywkę. To pierwszy raz, gdy tak wymagające tytuły działają na PC poza oficjalnymi portami. Co więcej, God of War III – choć pełen błędów graficznych – również daje się włączyć i testować, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia.

Nie oszukujmy się – to wciąż wczesna faza rozwoju. Spadki płynności, niedziałające efekty świetlne, błędy w fizyce czy artefakty graficzne wciąż są na porządku dziennym. Ale patrząc na tempo, w jakim ShadPS4 się rozwija, trudno nie być pod wrażeniem. Projekt, który jeszcze niedawno był ciekawostką dla zapaleńców, dziś staje się narzędziem, z którego wkrótce może skorzystać każdy gracz PC-towy pragnący nadrobić ekskluzywne tytuły z ery PS4.

