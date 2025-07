Killing Floor 3 tuż za rogiem. Zobacz nowy zwiastun

Po latach ciszy, opóźnieniach i spekulacjach, Killing Floor 3 wreszcie nadchodzi i to z przytupem. Tripwire Interactive wypuściło nowy zwiastun gry, który jasno daje do zrozumienia: 24 lipca 2025 roku szykuj się na totalny chaos, bo Zedy wracają… i są wścieklejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nadchodzi Killing Floor 3. Po pewnym opóźnieniu…

Choć Killing Floor 3 miało pierwotnie zadebiutować w marcu, Tripwire potrzebowało więcej czasu, by dopracować wszystko do ostatniego szczegółu. Teraz, na tydzień przed premierą, studio prezentuje nowy, brutalnie intensywny zwiastun, który nie tylko uspokaja graczy, ale też rozbudza ich apetyt. Wszystko wskazuje na to, że 24 lipca czeka nas powrót do starego, dobrego rzeźnickiego klimatu serii, z nowym rozmachem i nową technologią.

Akcja gry toczy się 70 lat po wydarzeniach z Killing Floor 2. Korporacja Horzine nie tylko nie przestała eksperymentować, poszła o krok dalej, tworząc cybernetyczne bestie, które wyglądają jak z najgorszych koszmarów. I właśnie z nimi będziemy się mierzyć jako Mr. Foster i jego zespół Nightfall. Mroczne tunele, migające światła, pancerne zmutowane potwory i akcja non stop. Zwiastun daje przedsmak tego, co nas czeka. A wygląda na to, że będzie krwawo, chaotycznie i cholernie satysfakcjonująco.

To jeden z najważniejszych momentów dla społeczności: Killing Floor 3 będzie wspierać pełny crossplay między PS5, Xbox Series X/S i PC już od premiery. Niezależnie od tego, na czym grasz, możesz od razu wskoczyć do gry ze znajomymi, bez kombinowania, bez barier. To znak, że Tripwire naprawdę słucha swojej społeczności i stawia na integrację, nie izolację.

Nowy zwiastun mówi jedno: Killing Floor 3 nie zamierza być, tylko „kolejną częścią serii”. Będzie to krok naprzód, większy, brutalniejszy i bardziej intensywny niż kiedykolwiek wcześniej. Po latach niepewności Tripwire wraca z produktem, który ma szansę rozgrzać fanów kooperacyjnych strzelanek do czerwoności.

