Keanu Reeves zmienił się nie do poznania. Przygotowuje się do roli w filmie Matrix 4

Keanu Reeves dostosował swój image do roli jaką odegra w filmie Matrix 4.

Słynny aktor musiał więc zgolić i brodę i ściąć włosy. Nie wygląda więc jak Johnny Wick czy Johnny Silverhand z gry Cyberpunk 2077. Póki co jednak nie mamy żadnych informacji, które dotyczyłyby scenariusza najnowszej części serii.

Wiemy jednak, że za scenariusz odpowiada Lana Wachowski, działając we współpracy z Davidem Mitchellem i Aleksandarem Hemonem. Lana Wachowski (która urodziła się jako mężczyzna) pracowała m.in. nad takimi filmami V jak Vendetta, Matrix czy Atlas Chmur.

Matrix to kultowy film science fiction, opowiadający o zmaganiach Neo z sztuczną inteligencją (SI). Pozycja łączy w sobie elementy cyberpunku, japońskiej animacji i komiksu. Twórcy przyznali się, że w pewnej mierze czerpali inspiracje z anime Ghost in the Shell, bazując również na dziełach Gibsona i Dicka. Produkcja zawiera bardzo dużo aluzji oraz ukrytych znaczeń, które po dziś dzień są interpretowane przez fanów IP.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.