Ruszyła Jesienna wyprzedaż na Steam. Oto najciekawsze gry w promocji

Koniec listopada to nie tylko Black Friday, ale również moc promocji na Steam. Na platformie Valve rozpoczęła się Jesienna wyprzedaż, dzięki której możecie kupić mnóstwo genialnych gier na PC w dobrych cenach. Co ciekawe, tym razem pojawiła się nowa kategoria z największymi przecenami. Można sporo zaoszczędzić.

Jesienna wyprzedaż na Steam ruszyła. Mnóstwo gier w promocji

Wreszcie jest — jesienna wyprzedaż na Steam. Platforma Valve ponownie zaprasza nas do okresowej wyprzedaży, w ramach której możecie zaktualizować swoje biblioteki o nowe i ciekawe tytuły. W promocji znajdziemy ogrom przeróżnych produkcji. Zarówno nowe, jak i nieco starsze gry możecie nabyć w atrakcyjnych cenach, a niektóre to prawdziwe perełki. Które gry warto kupić? Przygotowałem listę najciekawszych gier, których zakup warto rozważyć.

Listę najciekawszych gier w promocji znajdziecie poniżej:

Co ciekawe, na stronie głównej platformy znajdziemy też kategorię “Wyróżnione gry z dużymi zniżkami“. Tam znajdziemy największe obniżki jak np.:

Zobacz też: Kultowe gry z kiosków. W to graliśmy, gdy z kasą było krucho

Promocja na Steam trwa od teraz do 4 grudnia do godziny 19:00. Z doświadczenia wiem, że zakupy warto zrobić od razu, bo później możemy zapomnieć o interesujących nas tytułach. Dajcie znać w komentarzach, które gry udało wam się upolować. Przecenionych produkcji jest naprawdę sporo, a sam zabieram się do sprawdzenia Balatro — jednej z najlepszych gier tego roku.

Źródło: Steam