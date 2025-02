Wielu nowych graczy już na początku Kingdom Come: Deliverance 2 dostali srogi wycisk. Gra nie wybacza błędów, wymaga od nas pamiętania o wielu elementach i jest po prostu niezwykle złożona. Każde potknięcie może skutkować poważnymi konsekwencjami, co dla wielu osób może być zbyt dużym utrudnieniem. Czy w grze da się zmienić poziom trudności?

Czy można zmienić poziom trudności w Kingdom Come: Deliverance 2?

Najnowsze dzieło czeskiego Warhorse Studios okazało się być prawdziwym hitem. Gra w pierwszym dniu od premiery sprzedała się w nakładzie ponad 1 miliona egzemplarzy, a zainteresowanie ciągle rośnie. Jednak z tak dużą popularnością wiąże się pewien problem. Otóż gra jest… bardzo trudna. Sprawia na tyle poważne wyzwanie, że dla wielu graczy jest to przeszkoda nie do pokonania.

W związku z tym pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć poziom trudności w Kingdom Come: Deliverance 2. Niestety, ale nie da się — gra nie pozwala na zmianę stopnia trudności i oferuje tylko jeden domyślny tryb. To oznacza, że podczas rozgrywki każdego z nas dotyczą te same zasady, musimy pamiętać o odpoczynku, jedzeniu, dbaniu o higienę i nie tylko. Tak samo wygląda również i walka. Na szczęście gra sama w sobie pozwala sprawić, że nasza przygoda będzie łatwiejsza.

Aby ułatwić sobie rozgrywkę, musimy… chłonąć świat gry. Rozmawiajmy z napotkanymi postaciami, słuchajmy tego, co mają nam do powiedzenia. Na przykład wójt Drozd w pierwszej wiosce podpowie nam, że niedaleko pojawiły się dwa świeże groby. Co daje nam ta informacja? Ano tyle, że po zakupieniu szpadla możemy te groby wykopać i zdobyć kilka ciekawych przedmiotów. A to tylko jedna z tysięcy opcji, jakie czekają nas w grze.

Wkrótce podrzucimy wam więcej porad i trików do Kingdom Come: Deliverance 2.

Źródło: Opracowanie własne