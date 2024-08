No i się doigrał. Popularny YouTuber, czyli IShowSpeed został właśnie zbanowany na platformie YouTube. Blokada została nałożona na jego konto po publikacji pewnego filmiku, na którym popisywał się efektownym skokiem. Chociaż ten podobał się jego widowni i internetowej społeczności, to niekoniecznie przypadł do gustu moderacji platformy.