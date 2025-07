Intergalactic: The Heretic Prophet ma połączyć The Last of Us 2 i Dark Souls. Nowe przecieki zaskakują

Do sieci trafiły przecieki o Intergalactic: The Heretic Prophet. To coś między TLOU2, Soulsami i God of War, ale lepiej brać to na chłodno.

Na Reddicie pojawił się nowy przeciek dotyczący Intergalactic: The Heretic Prophet. Informacje miały pochodzić z 4chana, więc od razu trzeba zaznaczyć: nie wiadomo, ile w tym prawdy. To tylko plotki, które mogą (choć nie muszą) mieć coś wspólnego z rzeczywistością.

Intergalactic: The Heretic Prophet to nieoczywiste połączenie

Według przecieku Intergalactic ma być czymś w rodzaju The Last of Us Part II spotykającego Dark Soulsy. Do tego w w formule tzw. nested sandbox, czyli wielowarstwowego otwartego świata, w którym gra po prostu podzielona jest na kilka większych, otwartych lokacji. System walki ma ponadto przypominać God of War z 2018 roku, z naciskiem na płynne łączenie ciosów w efektowne kombosy.

Główna bohaterka przez większość czasu działa samotnie, a dialogi mają być bardzo oszczędne. Te, swoją drogą, występują w formie koła dialogowego. Ciekawostką jest to, że sporo starć będzie można uniknąć albo poprzez skradanie się, albo wręcz przez negocjacje. Brzmi ambitnie i dość… świeżo. Przynajmniej jak na to, do czego przyzwyczaiło nas Naughty Dog.

Przeciek wspomina też o tym, że w grze nie zabraknie przerywników filmowych i postaci pobocznych, ale spora część fabuły będzie odkrywana samodzielnie. M.in. poprzez dzienniki, eksplorację i zbieranie informacji. Co ciekawe, system oświetlenia ma być ponoć „szalony”: całe poziomy mają zmieniać paletę barw w zależności od fazy planety, co może dać grze bardzo unikalny klimat.

Na koniec jeszcze jedna istotna rzecz: według przecieku twórcy celują w premierę dopiero pod koniec 2026 roku. Wcześniej mówiono o możliwym okresie wydania w 2027 roku, więc… no cóż, ciekawe.

Źródło: Reddit